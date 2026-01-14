Ρωσία: Υπό κράτηση δύο γιατροί μετά τον θάνατο εννέα βρεφών

Οι αρχές στη Ρωσία προχώρησαν στη σύλληψη του επικεφαλής γιατρού και του προσωρινού διευθυντή της μονάδας εντατικής θεραπείας σε μαιευτήριο της Σιβηρίας ύστερα από τον θάνατο εννέα νεογέννητων βρεφών, όπως ανακοίνωσε η Κρατική Ερευνητική Επιτροπή της Ρωσίας.

Οι δύο γιατροί είναι αντιμέτωποι με την κατηγορία της πρόκλησης θανάτου από αμέλεια, στο πλαίσιο ποινικής έρευνας για σοβαρές παραλείψεις στην παροχή ιατρικής φροντίδας.

Οι ύποπτοι θάνατοι στη Ρωσία

Οι θάνατοι σημειώθηκαν στο διάστημα από 1η Δεκεμβρίου 2025 έως 12 Ιανουαρίου 2026, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ερευνητικής Επιτροπής. Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, «η μη ορθή εκτέλεση των επίσημων και επαγγελματικών καθηκόντων των υπόπτων στην οργάνωση και παροχή ιατρικής φροντίδας είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο εννέα νεογνών».

Η υπόθεση, η οποία ήρθε στο φως μέσω κρατικών αλλά και ανεξάρτητων μέσων ενημέρωσης, έχει προκαλέσει έντονη κοινωνική και πολιτική κατακραυγή στη Ρωσία. Πολιτικοί αναλυτές, δημόσια πρόσωπα και πολίτες θέτουν ερωτήματα για την κατάσταση του δημόσιου συστήματος υγείας.

Παράλληλα, δεν λείπουν οι αναφορές στην αντίφαση με τη στρατηγική του Κρεμλίνου για την αύξηση των γεννήσεων, έναν από τους βασικούς στόχους του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, την ώρα που τέτοιες τραγωδίες πλήττουν την εμπιστοσύνη των πολιτών στο σύστημα υγείας.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ