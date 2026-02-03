Ρόμαν Πολάνσκι: Ταινία για το σκάνδαλο βιασμού θα αφηγείται την ιστορία από την σκοπιά ανήλικου τότε θύματος

Μια νέα ταινία θα εξερευνήσει το διαβόητο σκάνδαλο του Ρόμαν Πολάνσκι για βιασμό ανηλίκου από την οπτική γωνία της 13χρονης τότε Σαμάνθα Γκάιμερ.

Το The Girl, βασισμένο στο αυτοβιογραφικό βιβλίο της Γκάιμερ με τίτλο The Girl: A Life in the Shadow of Roman Polanski, θα ανατρέξει στην περίοδο που η τότε 13χρονη Γκάιμερ μπήκε στον κύκλο του διάσημου σκηνοθέτη τη δεκαετία του 1970, στην εμπειρία της ως θύμα σεξουαλικής κακοποίησης και στη δίνη των μέσων ενημέρωσης που ακολούθησε μετά τη σύλληψη του Πολάνσκι, τότε 43 ετών, το 1977 με την κατηγορία της βιασμού ανηλίκου και της άσεμνης πράξης με παιδί.

Ο Πολάνσκι, ο φημισμένος σκηνοθέτης ταινιών όπως «Το μωρό της Ρόζμαρι» και «Τσάιναταουν», ομολόγησε την παράνομη σεξουαλική επαφή με την ανήλικη σε μια συμφωνία με την Εισαγγελία για να αποφύγει πιο σοβαρές κατηγορίες, αλλά το επόμενο έτος, μετά από 42 ημέρες φυλάκισης, κατέφυγε στη Γαλλία. Έκτοτε παραμένει φυγόδικος στις ΗΠΑ.

Η νέα ταινία θα είναι το σκηνοθετικό ντεμπούτο της γαλλοαμερικανίδας σκηνοθέτιδας Μαρίνα Ζιολκόφσκι, της οποίας η ταινία μικρού μήκους «19» ήταν υποψήφια για César – τα γαλλικά Όσκαρ – το 2021.

Σύμφωνα με τη σύνοψη, η ταινία «επανεξετάζει ένα από τα πιο διαβόητα σκάνδαλα του Χόλιγουντ μέσα από τα μάτια του προσώπου που παρερμηνεύτηκε περισσότερο… Καθώς η υπόθεση ξεσπά στα πρωτοσέλιδα, η Σαμάνθα και η μητέρα της παρασύρονται σε μια αμείλικτη καταιγίδα δημοσιότητας - καταδιώκεται από παπαράτσι και στερείται την ιδιωτικότητά της ακριβώς τη στιγμή που χρειάζεται περισσότερο προστασία. Μαζί, μητέρα και κόρη παλεύουν να ανακτήσουν τη φωνή της Σαμάνθα και να διασώσουν ό,τι έχει απομείνει από την παιδική της ηλικία».

Η Γκάιμερ, η οποία αργότερα συγχώρησε τον Πολάνσκι και διατήρησε κατά καιρούς επαφή μαζί του, δήλωσε: «Αυτή η ιστορία ήταν ένα διά βίου βάρος για όλους μας. Δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα μπορούσε να μεταμορφωθεί σε κάτι όμορφο. Η δημιουργικότητα και η ευαισθησία της Μαρίνα το κατέστησαν δυνατό και αυτό, για μένα, είναι ένα δώρο».

Η Ζιόλκοφσκι ανέφερε ότι, διαβάζοντας τα απομνημονεύματα της Γκάιμερ, την εντυπωσίασε η «φωνή της. «Αυτή η ταινία δεν αφορά τον Ρόμαν Πολάνσκι, αλλά την επιστροφή της ιστορίας της Σαμάνθα σε αυτήν, μετά από χρόνια που διαμορφώθηκε από άλλους. Αφηγούμενη εξ ολοκλήρου μέσα από τις αναμνήσεις και την εσωτερική ζωή της Σαμάνθα, η ταινία αποκαθιστά την αυτονομία και την πολυπλοκότητά της. Προσωπική και καθηλωτική, η ταινία «The Girl» είναι μια βαθιά ανθρώπινη πράξη ανάκτησης - αντιμετωπίζοντας τον τρόπο με τον οποίο η εξουσία, ο μύθος και η παραμόρφωση των μέσων ενημέρωσης έσβησαν την αλήθεια ενός παιδιού και τιμώντας την ανθεκτικότητά της».

Με πληροφορίες από Guardian

