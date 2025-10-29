Ρίο ντε Τζανέιρο: Ο αριθμός των νεκρών ξεπερνά τους 130 μετά τη φονικότερη επιχείρηση στην ιστορία της Βραζιλίας

Η Δημόσια Υπεράσπιση του Ρίο ντε Τζανέιρο ανακοίνωσε το πρωί της Τετάρτης ότι ο αριθμός των νεκρών από τη μαζική αστυνομική επιχείρηση στις φαβέλες Alemão και Penha ξεπέρασε τους 130, καθιστώντας την την πιο θανατηφόρα επιχείρηση στην ιστορία της χώρας.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της υπηρεσίας, έχουν καταγραφεί 128 νεκροί πολίτες και 4 αστυνομικοί, ανεβάζοντας τον συνολικό απολογισμό στις 132 απώλειες. Η πλατεία Σάο Λούκας στην Penha ξημέρωσε με σειρά από σορούς απλωμένους σε λινάτσες, εικόνα που προκαλεί σοκ και αποτροπιασμό.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, κάτοικοι και ακτιβιστές μετέφεραν πάνω από 60 πτώματα από δασώδη περιοχή του Complexo da Penha, όπου σημειώθηκαν οι σφοδρότερες συγκρούσεις ανάμεσα σε αστυνομικές δυνάμεις και μέλη του Comando Vermelho (CV). Οι σοροί δεν περιλαμβάνονταν στον επίσημο απολογισμό που είχε δώσει την Τρίτη (28/10) η κυβέρνηση του Ρίο, η οποία έκανε λόγο για 64 νεκρούς (60 ύποπτους και 4 αστυνομικούς).

Η επιχείρηση “Contenção”

Η Επιχείρηση Contenção, που ξεκίνησε τα ξημερώματα της Τρίτης, κινητοποίησε περίπου 2.500 αστυνομικούς και αποτέλεσε συντονισμένη δράση της Πολιτικής και της Στρατιωτικής Αστυνομίας του Ρίο. Είχε στόχο την ανάσχεση της επέκτασης του Comando Vermelho και την εκτέλεση 100 ενταλμάτων σύλληψης μελών της οργάνωσης.

Μεταξύ των συλληφθέντων είναι ο Thiago do Nascimento Mendes (γνωστός ως Belão), οικονομικός διαχειριστής του αρχηγού του καρτέλ Edgar “Doca” de Andrade. Οι αρχές ανακοίνωσαν ακόμη την κατάσχεση 93 τυφεκίων, αριθμό που ξεπερνά τον μέσο μηνιαίο απολογισμό κατασχέσεων όπλων στη Βραζιλία.

Ημέρα τρόμου στο Ρίο

Η Τρίτη (28/10) σημαδεύτηκε από ώρες εκτεταμένων πυροβολισμών και εικόνες πολέμου μέσα στις φαβέλες. Ελικόπτερα, drones, 32 θωρακισμένα οχήματα και 12 μηχανήματα κατεδάφισης επιστρατεύτηκαν για την επιχείρηση, ενώ οι εγκληματικές ομάδες απάντησαν ρίχνοντας εκρηκτικά από drones.

Η πόλη βυθίστηκε στο χάος: σχολεία και πανεπιστήμια έκλεισαν, νοσοκομεία ανέστειλαν λειτουργίες, και δεκάδες γραμμές λεωφορείων άλλαξαν διαδρομές. Οι εικόνες από τους δρόμους της Penha θυμίζουν εμπόλεμη ζώνη, με τις αρχές να προειδοποιούν για το ενδεχόμενο νέων συγκρούσεων.

Η έρευνα για τις συνθήκες των θανάτων συνεχίζεται, ενώ αυξάνονται οι κατηγορίες για υπέρμετρη χρήση βίας και παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων.