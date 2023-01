Ρινόκερος καταδιώκει τζιπ με έντρομους τουρίστες κατά τη διάρκεια σαφάρι

Έντρομοι τουρίστες που έκαναν σαφάρι στην Ινδία τρέχουν με το τζιπ να σωθούν από ρινόκερο που τους καταδιώκει.

Το βίντεο, που γυρίστηκε πριν από λίγες ημέρες απεικονίζει ένα ρινόκερο με ένα τεράστιο κέρατο να κυνηγάει όπως φαίνεται μία ομάδα τουριστών στο Εθνικό Πάρκο Manas στην πολιτεία Assam.

Το τεράστιο θηλαστικό, που μπορεί να τρέξει με ταχύτητα άνω των 55 χλμ. την ώρα, καταδίωξε το όχημα για απόσταση μεγαλύτερη από 1,5 χλμ.

Στο βίντεο φαίνονται οι τουρίστες να κάθονται στο πίσω μέρος του τζιπ, χωρίς κάποιο προστατευτικό ανάμεσα σε εκείνους και το μαινόμενο ζώο.

Οι τουρίστες ακούγονται να ουρλιάζουν στον οδηγό να πάει πιο γρήγορα καθώς ο ρινόκερος βρίσκεται σε απόσταση λίγων εκατοστών από το αυτοκίνητο.

Καθώς προχωρά το βίντεο, φαίνεται ο ρινόκερος να φτάνει μέχρι τα ελαστικά του τζιπ, ανέφερε το Press Trust of India.

Οι τουρίστες έφτασαν τελικά με ασφάλεια, όπου και ανακάλυψαν σημάδια από τα δόντια του ζώου στο πίσω ελαστικό του αυτοκινήτου. Μετά την επαφή με το όχημα το ζώο διέφυγε αμέσως προς τα χωράφια.

Οι αρχές υποπτεύονται ότι η επαφή μπορεί να τραυμάτισε το ζώο και αυτό να το ανάγκασε να υποχωρήσει, όπως ανέφερε το The Free Press Journal.

Την επόμενη μέρα ωστόσο ακολούθησε νέα καταδίωξη. Ένας ρινόκερος καταδίωξε ένα όχημα σε έναν ανοιχτό χωματόδρομο στο Εθνικό Πάρκο Kaziranga, σχεδόν 2.000 χλμ μακριά από το Εθνικό Πάρκο Manas.

Τέτοιες καταδιώξεις είναι σπάνιες και οι ρινόκεροι συνήθως γίνονται επιθετικοί μόνο εάν προκληθούν ή εάν αντιληφθούν μια απειλή, σύμφωνα με το Διεθνές Ταμείο για την Προστασία των Ζώων.

This is called RHINO CHARGE - Again tourist safari jeep chased by Rhino at Kaziranga, shouts of speed.. speed..Bhaga... Bhaga.. says it all. pic.twitter.com/SnWjREm2u7