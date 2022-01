Ένα 4χρονο κορίτσι, το οποίο φέρεται να έχει ταυτοποιηθεί ως η ανιψιά του Τζορτζ Φλόιντ, έπεσε θύμα πυροβολισμών ενώ κοιμόταν, τις πρώτες πρωινές ώρες της Πρωτοχρονιάς.

Σύμφωνα με την αστυνομία του Χιούστον, το περιστατικό συνέβη λίγο πριν τις 3 τα ξημερώματα του Σαββάτου.

«Ένας ύποπτος ή ύποπτοι πυροβόλησαν αρκετές φορές σε ένα διαμέρισμα στην (...) διεύθυνση ενώ μέσα στο διαμέρισμα βρίσκονταν τέσσερις ενήλικες και δύο παιδιά», αναφέρουν σε δήλωσή του οι ντετέκτιβ του αρμόδιου τμήματος, A. Carroll και J. Roberts.

Ένα από τα παιδιά τραυματίστηκε στον κορμό. Μεταφέρθηκε με ιδιωτικό όχημα σε νοσοκομείο της περιοχής όπου χειρουργήθηκε και νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση», συνεχίζει η ανακοίνωση.

«Προς το παρόν, δεν υπάρχει καμία περιγραφή υπόπτου ή κίνητρο για τον πυροβολισμό» καταλήγει η αστυνομία.

Αν και το νεαρό θύμα δεν έχει ακόμη αναγνωριστεί επίσημα από την αστυνομία, η εφημερίδα Houston Chronicle αναφέρει ότι το παιδί, του οποίου το όνομα είναι Arianna, είναι συγγενής του δολοφονημένου από αστυνομικούς Τζορτζ Φλόιντ.

Η οικογενειακή φίλη Tiffany Cofield είπε επίσης στην εφημερίδα ότι η Arianna αναρρώνει «με τη βοήθεια του Θεού».

Σύμφωνα με το θυγατρικό κανάλι του ABC, KTRK-TV, ο πατέρας της Arianna, Derrick Delane, είπε ότι οι αρχές εμφανίστηκαν στις 7 π.μ., τέσσερις ώρες μετά τον πυροβολισμό και έτσι αναγκάστηκε να πάει μόνος του το παιδί με ιδιωτικό αυτοκίνητο στο νοσοκομείο.

Το τοπικό κανάλι του KRIV (Θυγατρικό της Fox) αναφέρει ότι την είδηση της μεταφοράς της 4χρονης σε κοντινό νοσοκομείο επιβεβαίωσε η αδερφή του Τζορτζ Φλόιντ, LaTonya.

Σύμφωνα με τον Mycah Hatfield του KTRK, η Arianna μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο με τραύματα στον πνεύμονα και το συκώτι, καθώς και τρία σπασμένα πλευρά, και είναι «σε φάση αποκατάστασης», όπως ανέφερε ο πατέρας της.

Ο αρχηγός της αστυνομίας από την πλευρά του ενημέρωσε ότι έχει ξεκινήσει έρευνα στο Εσωτερικών υποθέσεων για την καθυστερημένη ανταπόκριση των αρχών στο περιστατικό.

This is 4-year-old Arianna. She was front and center at the marches and rallies in her Uncle George Floyd’s case.



On Saturday around 3 a.m., her father tells me she was asleep in her bed when someone fired several shots at their apartment. Arianna was hit in her torso. pic.twitter.com/Cpo1oFwase