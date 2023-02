Πρωτότυπο σκίτσο του Τέντεν δημοπρατήθηκε σε τιμή ρεκόρ- 2,1 εκατ. ευρώ

Ένα έργο τέχνης του δημιουργού του Τεντέν, Hergé, πωλήθηκε σε δημοπρασία για περισσότερα από 2 εκατομμύρια ευρώ, καταρρίπτοντας το παγκόσμιο ρεκόρ για το πολυτιμότερο ασπρόμαυρο πρωτότυπο σχέδιο του καλλιτέχνη.

Το σκίτσο «Ο Τεντέν στην Αμερική», που δημιουργήθηκε το 1942 και χρησιμοποιήθηκε για την έκδοση του ομώνυμου βιβλίου του Βέλγου σκιτσογράφου το 1946.

Πρόκειται για το τρίτο μέρος της σειράς «Οι περιπέτειες του Τεντέν» που ακολουθεί τον Βέλγο ρεπόρτερ και τον σκύλο του στο ταξίδι στις ΗΠΑ. Ο νεαρός κάνει ρεπορτάζ για το οργανωμένο έγκλημα στο Σικάγο.

🏆 World record for an original black & white drawing by Hergé! This exceptional drawing made by Hergé in 1942 for the new cover of "Tintin in America” was sold €2,158,400 including premium during our auction dedicated to Hergé. pic.twitter.com/Krosy8C4hO