Πρωτομαγιά: Διαδηλώσεις σε όλον τον κόσμο - Συλλήψεις στην Τουρκία, 300 πορείες στη Γαλλία

Σε όλον τον κόσμο λαμβάνουν χώρα διαδηλώσεις με αφορμή την εργατική Πρωτομαγιά και χιλιάδες πολίτες βρίσκονται στους δρόμους.

Στην Τουρκία σημειωθήκαν επεισόδια ενώ πραγματοποιήθηκαν και δεκάδες προσαγωγές στην πλατεία Ταξίμ.

Η αστυνομία προχώρησε σε τουλάχιστον 50 συλλήψεις στο πλαίσιο των αυστηρών μέτρων που έλαβε για να εμποδίσει τις εκδηλώσεις της Πρωτομαγιάς. Επίσης, σήμερα το πρωί, μέλη του συνδικάτου Umut-Sen επιχείρησαν να κάνουν πορεία από το σημείο προσυγκέντρωσης, στην περιοχή Μπεσίκτας του Βοσπόρου, προς την πλατεία Ταξίμ. Η αστυνομία τους εμπόδισε και προχώρησε σε 15 συλλήψεις.

Παράλληλα, περίπου 30 μέλη του Κόμματος Λαϊκής Απελευθέρωσης (ΗΚΡ) επιχείρησαν και αυτά να κάνουν πορεία προς την πλατεία Ταξίμ. Η αστυνομία εμπόδισε την πορεία και αυτής της ομάδας, συλλαμβάνοντας 20 μέλη της.

🔴 Labor Day rallies in İstanbul lead to detentions: Numerous people have been apprehended in Turkey's metropolis while holding… https://t.co/FaKJaALVzb — 📰 Tᴜʀᴋᴇʏ NEWS 🇹🇷 (@Tr__News) May 1, 2023

Δεκάδες χιλιάδες πολίτες βγήκαν στους δρόμους στη Γαλλία για να διαμαρτυρηθούν και πάλι εναντίον της μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού συστήματος, στην οποία προχώρησε η κυβέρνηση του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν.

Διαδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν σήμερα το πρωί σε πολλές μεγάλες και μικρότερες πόλεις. Τα εργατικά συνδικάτα είχαν οργανώσει περισσότερες από 300 συγκεντρώσεις.

Paris celebrates #MayDay, International Labor Day in style, protests against the regime.

I always said the French have at least one redeeming characteristic: they have a healthy contempt for their leaders. As they should. #Paris 👇👇 pic.twitter.com/xyA4j8Gebg — Dr. Haider (@AcrossTheGulf) May 1, 2023

🇫🇷 In France, Labor Day rallies against pension reform.



French authorities expect between 500,000 and 650,000 people across the country to take to the streets today, up to 100,000 in Paris, reports France 24. pic.twitter.com/y0P2Ux4TBO — marina alikantes (@Marianna9110) May 1, 2023

Απεργίες συνεχίσθηκαν στη διάρκεια του εορταστικού τριημέρου στη Γαλλία και δημιουργήθηκαν προβλήματα στην εναέρια κυκλοφορία.

Facebook Twitter Φωτ.: ΑΠΕ

Facebook Twitter Φωτ.: ΑΠΕ

Την ίδια ώρα, στην Ασία, η συμμετοχή των πολιτών στις διαδηλώσεις ήταν η μεγαλύτερη μετά την πανδημία. Στην Σεούλ της Ν. Κορέας μάλιστα, συμμετείχαν στις πορείες, 100.000 άνθρωποι.