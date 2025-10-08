Πρίγκιπας Ουίλιαμ: «Ο αδελφός του είναι ξεκάθαρα κομμάτι του παρελθόντος» λέει ειδικός της βασιλικής οικογένειας

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ προχώρησε σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση, η οποία περιλάμβανε και μια απρόσμενη αναφορά στον αδελφό του, πρίγκιπα Χάρι.

Ο πρίγκιπας της Ουαλίας αναφέρθηκε στον αδελφό του, με τον οποίο οι σχέσεις τους τα τελευταία χρόνια είναι ανύπαρκτες, σε μια σύντομη αναφορά κατά τη διάρκεια της εκτενούς συζήτησής του με τον Γιουτζίν Λέβι, παρουσιαστή της εκπομπής του Apple TV+ The Reluctant Traveler.

Το επεισόδιο της 3ης Οκτωβρίου λειτούργησε και ως ένα είδος επανεμφάνισης για τον διάδοχο του βρετανικού θρόνου, έπειτα από χρόνια δημοσιεύματα που αφορούσαν τις οικογενειακές ρήξεις και τις συνέπειες της αποχώρησης του Πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ από τη βασιλική οικογένεια.

Κάνοντας αναφορά στην έντονη δημοσιότητα που είχε καλύψει την παιδική τους ηλικία, ο πρίγκιπας Ουίλιαμ ανέφερε «ελπίζω να μη γυρίσουμε σε κάποιες από τις πρακτικές του παρελθόντος, με τις οποίες έπρεπε να μεγαλώσουμε εγώ και ο Χάρι. Και θα κάνω ό,τι μπορώ για να μην ξανακυλήσουμε σε αυτή την κατάσταση». Σύμφωνα ωστόσο με ειδικούς αναλυτές θεμάτων της βασιλικής οικογένειας, το γεγονός ότι δεν αναφέρθηκε ξανά ούτε στον αδελφό του, ούτε στη σύζυγό του, λέει πολλά.

«Είναι ξεκάθαρα κομμάτι του παρελθόντος. Μίλησε για τον αδελφό του ως μέρος του παρελθόντος, όχι του μέλλοντος.», λέει ο ιστορικός Ρόμπερτ Λέισι, συγγραφέας του βιβλίου Battle of Brothers, στο PEOPLE.

Η απόφαση του Δούκα και της Δούκισσας του Σάσεξ να αποχωρήσουν από τα βασιλικά τους καθήκοντα το 2020 αποκάλυψε ένα βαθύ ρήγμα στην οικογένεια και το χάσμα ανάμεσα στους δύο αδελφούς δεν δείχνει σημάδια αποκατάστασης, παρά την πρόσφατη παραδοχή του Χάρι ότι «θα ήθελα πραγματικά μια συμφιλίωση με την οικογένειά μου. Δεν υπάρχει λόγος να συνεχίζεται η διαμάχη».

Ο βασιλικός βιογράφος Άντριου Μόρτον, συγγραφέας του Winston and the Windsors, αναφέρει πως η προθυμία του να μιλήσει τόσο προσωπικά, αποτελεί εντυπωσιακή ρήξη με τον παλιό τρόπο λειτουργίας της βασιλικής οικογένειας, μια τακτική που η βασιλική βιογράφος Σάλι Μπέντελ Σμιθ αποκαλεί «στρουθοκαμηλισμό», δηλαδή την αποφυγή των συναισθηματικά φορτισμένων ζητημάτων με την ελπίδα ότι θα εξαφανιστούν από μόνα τους.

Με πληροφορίες από PEOPLE