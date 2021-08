Το σπίτι των τριών υπνοδωματίων βρίσκεται στο τεράστιο κτήμα Μπαλμόραλ, έκτασης 50.000 στρεμμάτων και πιστεύεται ότι έχει πολλές ευτυχισμένες αναμνήσεις τόσο για τον πρίγκιπα Ουίλιαμ όσο και για την σύζυγό του, Κέιτ Μίντλετον.

Η βασίλισσα Ελισάβετ παραδοσιακά περνάει τον Αύγουστο, Σεπτέμβριο και μέρος του Οκτωβρίου στο Κάστρο Μπαλμόραλ. Όταν ο δούκας και η δούκισσα του Κέιμπριτζ μαζί με τα παιδιά τους την επισκέπτονται, έχουν την επιλογή να μείνουν στο εξαιρετικά ιδιωτικό τρίτο σπίτι τους.

Το Tam-Na-Ghar ήταν δώρο προς τον πρίγκιπα Ουίλιαμ από την προγιαγιά του λίγο πριν φύγει από τη ζωή το 2002, και βρίσκεται κοντά στο Brikhall, κατοικία του πρίγκιπα Καρόλου και της δούκισσας Καμίλα. Μάλιστα, σύμφωνα με το Hello, οι δυο τους επισκέπτονταν το εξοχικό αυτό από τότε που σπούδαζαν στο Πανεπιστήμιο του Αγίου Αντρέα, ενώ είχαν εκμυστηρευτεί στους φίλους τους ότι έχουν ζήσει πολύ ωραίες στιγμές εκεί. Ακόμη, το 2019 έμειναν εκεί με τα παιδιά τους όταν πέρασαν τις καλοκαιρινές τους διακοπές στη Σκωτία.

