Πούλησε την κόρη της για 1.000 δολάρια: Ισόβια σε μητέρα και δύο συνεργούς της

Σε ισόβια κάθειρξη καταδικάστηκε η Κέλι Σμιθ, μια μητέρα από τη Νότια Αφρική, για την απαγωγή και εμπορία της εξάχρονης κόρης της, η οποία φέρεται να πουλήθηκε σε έναν «παραδοσιακό θεραπευτή».

Μαζί της καταδικάστηκαν ο σύντροφός της, Τζάκεν Απολίς, και ένας φίλος τους, ο Στίβινο βαν Ράιν, οι οποίοι αντιμετώπισαν τις ίδιες κατηγορίες και τιμωρήθηκαν με τις ίδιες ποινές.

Η μικρή Τζόσλιν Σμιθ εξακολουθεί να αγνοείται από τον Φεβρουάριο του 2024, όταν και χάθηκαν τα ίχνη της από τη φτωχογειτονιά του Σαλντάνα Μπέι, περίπου 120 χιλιόμετρα βόρεια του Κέιπ Τάουν. Παρά τις εκτεταμένες έρευνες της αστυνομίας και τις εκκλήσεις του κοινού, το κορίτσι δεν έχει εντοπιστεί μέχρι σήμερα.

Breaking News: Joshlin Smith three convicted kidnappers Kelly Smith, Jacquen Appollis, and Steveno van Rhyn have been sentenced to life imprisonment for human trafficking and 10 years for kidnapping.



Joshlin please come home 💔#womenforchange pic.twitter.com/7T7c58AMYQ — Women For Change (@womenforchange5) May 29, 2025

Η υπόθεση συγκλόνισε τη Νότια Αφρική. Αρχικά, η Κέλι Σμιθ, το πλήρες όνομά της οποίας είναι Ρακέλ Σαντέλ Σμιθ, εμφανιζόταν ως απελπισμένη μητέρα. Η φωτογραφία της Τζόσλιν με κοτσιδάκια μεταδόθηκε ευρέως από τα ΜΜΕ και κάτοικοι της περιοχής συμμετείχαν εθελοντικά στις έρευνες. Όμως η αφήγησή της άρχισε να καταρρέει όταν η Σμιθ συνελήφθη και προέκυψαν μαρτυρίες που άλλαξαν ριζικά την κατεύθυνση της υπόθεσης.

Το παιδί φέρεται να πωλήθηκε για τα «μάτια και το δέρμα»

Στη δίκη, μάρτυρας κατέθεσε πως η Σμιθ της ομολόγησε ότι είχε πουλήσει την κόρη της σε έναν «σαγκόμα», όπως αποκαλούνται οι παραδοσιακοί θεραπευτές στη Νότια Αφρική, έναντι 20.000 ραντ (περίπου 830 λίρες ή 988 ευρώ). Σύμφωνα με τη μαρτυρία, ο θεραπευτής φέρεται να ήθελε το παιδί για τα «μάτια και το δέρμα» του.

Οι κατηγορούμενοι ισχυρίστηκαν ότι είναι χρήστες ναρκωτικών, όμως το επιχείρημα αυτό δεν έγινε δεκτό από τον δικαστή. «Δεν υπάρχει τίποτα το ελαφρυντικό σε αυτή την υπόθεση που να δικαιολογεί μικρότερη ποινή από την αυστηρότερη που μπορώ να επιβάλω», δήλωσε ο δικαστής Νέιθαν Έρασμους, ανακοινώνοντας τις ποινές ισόβιας κάθειρξης για εμπορία ανθρώπων και 10ετούς κάθειρξης για την απαγωγή.

[BREAKING NEWS]

The three people convicted of human trafficking and kidnapping in the case of six-year-old Joshlin Smith have been sentenced to life imprisonment. pic.twitter.com/L1pQNWZXke — SABC News (@SABCNews) May 29, 2025

Η εισαγγελία ανέφερε επίσης ότι υπήρχαν ενδείξεις πως η Σμιθ σχεδίαζε να πουλήσει και τα δύο άλλα παιδιά της. Σύμφωνα με καταθέσεις, την ημέρα που εξαφανίστηκε η Τζόσλιν, η μητέρα και η κόρη φέρεται να επιβιβάστηκαν σε ένα λευκό αυτοκίνητο μαζί με μια τσάντα με ρούχα.

Αν και το δικαστήριο δεν επιβεβαίωσε επισήμως ποιος αγόρασε το παιδί ή τι ακριβώς συνέβη, έκρινε ότι η Τζόσλιν Σμιθ πουλήθηκε για σκοπούς που συνδέονται με δουλεία ή παρόμοιες πρακτικές. Η τύχη της παραμένει άγνωστη.

Breaking news



Joshlin Smith's mother, Kelly, along with her two co-accused, has been handed a life sentence by the Western Cape High Court in Saldanha Bay for their involvement in human trafficking.



In addition to the life sentence, the court also imposed a 10-year sentence on… pic.twitter.com/KxW5xU31wY — MDN NEWS (@MDNnewss) May 29, 2025

