«Πολύ θετικό το πλαίσιο» πριν από τη συνάντηση Τραμπ-Σι

«Νομίζω ότι θα έχουμε συμφωνία με την Κίνα», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους

φωτ.: Eurokinissi
Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα πως είναι αισιόδοξος για την επίτευξη εμπορικής συμφωνίας με το Πεκίνο και ότι αναμένει να έχει συναντήσεις στην Κίνα και τις ΗΠΑ.

«Νομίζω ότι θα έχουμε συμφωνία με την Κίνα», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους κατά την έναρξη των συνομιλιών του με τον πρόεδρο της Βραζιλίας. «Θα τους συναντήσουμε αργότερα στην Κίνα και θα τους συναντήσουμε στις ΗΠΑ, είτε στην Ουάσινγκτον είτε στο Μαρ-α-Λάγκο».

Ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ δήλωσε σήμερα ότι οι εμπορικές συνομιλίες μεταξύ Κίνας και ΗΠΑ στη Μαλαισία το σαββατοκύριακο επέτρεψαν να δημιουργηθεί καλό κλίμα ενόψει της συνάντησης του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Κινέζου ομολόγου του Σι Τζινπίνγκ.

«Θα χαρακτήριζα (αυτή τη συζήτηση) εποικοδομητική, διεξοδική και εις βάθος. Μας δίνει τη δυνατότητα να προχωρήσουμε και να προετοιμαστούμε για τη συνάντηση των ηγετών σε ένα πολύ θετικό πλαίσιο», δήλωσε ο Μπέσεντ σε δημοσιογράφους στην Κουάλα Λουμπούρ.

Τόνισε επίσης ότι η τελική απόφαση για παράταση ή μη της εμπορικής ανακωχής Ουάσινγκτον-Πεκίνου εναπόκειται «στον πρόεδρο Τραμπ», που προγραμματίζεται να συναντηθεί με τον Σι την Πέμπτη στη Νότια Κορέα.

Σε δηλώσεις του από το Air Force One ενώ ταξίδευε για τη Μαλαισία, ο Τραμπ είπε σε δημοσιογράφους ότι «θα ήθελα η Κίνα να μας βοηθήσει με τη Ρωσία». «Έχω πολύ καλές σχέσεις με τον πρόεδρο Σι. Πολύ καλές», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, προσθέτοντας ότι και ο Σι θέλει να δει τον πόλεμο να τελειώνει. Εξηγούσε ακόμη, σε άλλες δηλώσεις του ότι στις αρχές της εβδομάδας, ότι ο Κινέζος πρόεδρος «μπορεί να έχει μεγάλη επιρροή» στον Βλαντίμιρ Πούτιν.

