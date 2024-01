Πόλεμος Ισραήλ- Χαμάς: Οι ΥΠΕΞ της ΕΕ στηρίζουν τη λύση των δύο κρατών

Τη στήριξή τους σε μια λύση που θα προβλέπει δύο κράτη προκειμένου να λάβει τέλος ο πόλεμος Ισραήλ - Χαμάς, εξέφρασαν οι υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Για την επίτευξη του σχεδίου «ειρήνευσης» του επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Ζοζέπ Μπορέλ, σύμφωνα με το οποίο προβλέπεται μία λύση στον πόλεμο Ισραήλ - Χαμάς, πρέπει ξεκινήσουν άμεσα οι διαδικασίες. Σύμφωνα με πληροφορίες του EFE, που επικαλείται κείμενο του αξιωματούχου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το σχέδιο περιλαμβάνει μια σειρά από πρακτικά στάδια για την ειρήνευση στη Μέση Ανατολή, τα οποία καταλήγουν στη δημιουργία ενός ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους.

Το σχέδιο «ειρήνευσης» του Ζοζέπ Μπορέλ συγκεκριμένα, προβλέπει πως η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει άμεσα να συμβάλει στην αντιμετώπιση της κατάστασης στη Λωρίδα της Γάζας, προκειμένου να υπάρξει ανακούφιση της ανθρωπιστικής κατάστασης στην περιοχή λόγω του πολέμου Ισραήλ - Χαμάς. Για την ασφάλεια τόσο τω Ισραηλινών όσο και των Παλαιστινίων στο μέλλον, θα πρέπει να σταθεροποιηθεί η κατάσταση.

Αυτό θα επιτευχθεί μέσω της αποκατάστασης της κυβερνησιμότητας στη Λωρίδα της Γάζας. Όσο δεν υπάρχει κάποια συμφωνία που θα καταλήγει στη δημιουργία δύο κρατών, αυτό θα θεωρείται ως μια παράταση της ισραηλινής κατοχής αλλά και άρνηση των δικαιωμάτων των Παλαιστινίων. Το σχέδιο δεν θεωρεί ρεαλιστικό το σενάριο όπου οι δύο πλευρές θα μπορούν στο άμεσο μέλλον να προχωρήσουν σε διμερείς ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις χωρίς την συμμετοχή διεθνούς παράγοντα. Για αυτούς τους λόγους εξωτερικοί παράγοντες, όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουν ευθύνη να υποστηρίξουν τη διαδικασία και να προετοιμάσουν το πεδίο για ουσιαστική ειρήνευση.

Σύμφωνα με το σχέδιο, προβλέπεται η διεξαγωγή μιας διεθνούς διάσκεψης για την προετοιμασία των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων. Στη διάσκεψη αυτή θα συμμετέχουν τα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κράτη του Αραβικού Συνδέσμου, αλλά και άλλα όπως η Αίγυπτος, η Ιορδανία, η Σαουδική Αραβία και ίσως και οι ΗΠΑ. Κατά τη διάρκεια αυτής οι υπουργοί Εξωτερικών των χωρών που θα συμμετέχουν θα οργανώνουν συναντήσεις σχεδόν ταυτόχρονες και με το Ισραήλ και με τη Χαμάς.

Παράλληλα προβλέπεται πως οι αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ θα είναι απόλυτα σεβαστές ενώ σημειώνεται πως για να πετύχει το σχέδιο θα πρέπει να υπάρξει ανάπτυξη ισχυρών εγγυήσεων ασφάλειας για το Ισραήλ και το μελλοντικό ανεξάρτητο παλαιστινιακό κράτος με πλήρη αμοιβαία διπλωματική αναγνώριση. Η προώθηση του σχεδίου ειρήνευσης θα πρέπει να συνοδεύεται και από προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου, την ανοικοδόμηση της Γάζας και των ισραηλινών περιοχών που επλήγησαν αλλά και από την ενίσχυση της δημοκρατικής ταυτότητας της Παλαιστινιακής Αρχής.

EU Foreign Ministers discussed the need to stop military activities in Gaza, provide more humanitarian assistance and free the hostages. And joint efforts to revive the political process towards a two-state solution. HRVP @JosepBorrellF after today’s FAC mtg in Brussels pic.twitter.com/vqeF65fmS2