Ποια είναι η Ράμα Ντουουάτζι, η σύζυγος του Ζοχράν Μαμντάνι και πιθανή νέα Πρώτη Κυρία της Νέας Υόρκης

Μόλις λίγα χρόνια πριν, η Ράμα Ντουουάτζι αναρωτιόταν τι θα κάνει με τη ζωή της. Απόφοιτη πανεπιστημίου, με τους γονείς της εγκατεστημένους στο Ντουμπάι, ονειρευόταν να ζήσει στη Νέα Υόρκη. «Το ιδανικό σενάριο είναι να μένω εκεί – είναι κάπως κλισέ», είχε πει σε συνέντευξή της το 2020.

Έναν χρόνο αργότερα, μετακόμισε πράγματι στις Ηνωμένες Πολιτείες, γνώρισε μέσω dating app τον Ζοχράν Μαμντάνι, και άρχισε να εργάζεται ως κεραμίστρια και εικονογράφος. Το 2024 παντρεύτηκαν και, αν επαληθευτούν οι δημοσκοπήσεις, μέχρι το τέλος της χρονιάς η 28χρονη καλλιτέχνις θα ζει στο Gracie Mansion, την επίσημη κατοικία του δημάρχου της Νέας Υόρκης.

Η ιστορία της Ντουουάτζι είναι ασυνήθιστη ακόμη και για τα δεδομένα της πόλης που αγαπά τις ανατροπές. Η Νέα Υόρκη δεν έχει συνηθίσει σε «Πρώτες Κυρίες» στο δημαρχείο της. Οι περισσότεροι δημάρχοι της Νέας Υόρκης υπήρξαν εργένηδες ή προτίμησαν να κρατήσουν την προσωπική τους ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Ο Έντ Κοχ τη δεκαετία του ’80 παρέμεινε μόνος, ο Ρούντι Τζουλιάνι απασχόλησε τα μέσα με τους δημόσιους χωρισμούς του, ενώ ο Μάικλ Μπλούμπεργκ αυτοσαρκαζόταν λέγοντας: «Είμαι ένας εργένης δισεκατομμυριούχος στο Μανχάταν».

Ράμα Ντουουάτζι: Από τα όνειρα στο Ντουμπάι στο κατώφλι του Gracie Mansion

Η τελευταία φορά που η πόλη είχε μια ενεργή Πρώτη Κυρία ήταν επί δημαρχίας Μπιλ ντε Μπλάζιο, όταν η σύζυγός του Σερλέιν ΜακΚρέι συμμετείχε ενεργά στη δημοτική διοίκηση. Μετά την εκλογή του το 2014, ο ντε Μπλάζιο την παρουσίασε ως «συνεταίρο» στη διακυβέρνηση, και εκείνη ανέλαβε ένα πρόγραμμα ψυχικής υγείας ύψους 1 δισ. δολαρίων, σε μία πρωτοβουλία που επικρίθηκε για έλλειψη διαφάνειας και ασαφή απολογισμό δαπανών. Στο τέλος της δεύτερης θητείας του, οι Νεοϋορκέζοι είχαν κουραστεί από το μοντέλο του «δημαρχικού ζεύγους», και οι περισσότεροι υποψήφιοι διάδοχοί του δεσμεύτηκαν ότι οι σύντροφοί τους δεν θα εμπλέκονταν ενεργά στα καθήκοντα του δημάρχου.

Η Ράμα Ντουουάτζι ακολούθησε διαφορετική πορεία. Δεν συμμετείχε φανερά στην προεκλογική εκστρατεία του Μαμντάνι, παρά το γεγονός ότι το ενδιαφέρον γύρω από την προσωπική του ζωή αυξανόταν. Τον Μάιο, όταν ο Μαμντάνι άρχισε να ξεχωρίζει ως φαβορί για το χρίσμα των Δημοκρατικών, αντέδρασε σε φήμες ότι «κρύβει» τη σύζυγό του, δημοσιεύοντας φωτογραφίες από τον πολιτικό τους γάμο στη Νέα Υόρκη.

«Συνήθως προσπερνώ τις απειλές ή τα ρατσιστικά σχόλια», έγραψε τότε, «αλλά είναι διαφορετικό όταν στοχοποιούν τους ανθρώπους που αγαπάς. Πριν από τρεις μήνες παντρεύτηκα την αγάπη της ζωής μου, τη Ράμα».

sorry not to be basic but zohran's wife might be one the prettiest women i've ever seen lol



and the fact that they took wedding photos on the subway is awesome pic.twitter.com/2rSVVxYSTo — Basil🧡 (@LinkofSunshine) June 18, 2025

Οι εικόνες από την τελετή, σε ένα απλό γραφείο του Δημαρχείου, έγιναν γρήγορα viral. Έδειχναν το ζευγάρι να φωτογραφίζεται μπροστά από ένα γιγαντιαίο πανό του City Hall, να περπατά στο Chinatown και να επιβιβάζεται στο μετρό.

Η Ράμα Ντουουάτζι γεννήθηκε στο Χιούστον του Τέξας από Σύρους γονείς· ο πατέρας της είναι μηχανικός υπολογιστών και η μητέρα της γιατρός. Πέρασε μέρος της παιδικής της ηλικίας στη Δαμασκό, όπου η οικογένεια περνούσε τα καλοκαίρια, πριν μετακομίσουν στο Ντουμπάι όταν εκείνη ήταν εννέα ετών.

Όπως έχει πει η ίδια, για μεγάλο διάστημα ένιωθε «πιο Αμερικανίδα παρά Σύρια». «Όταν ήμουν παιδί, έλεγα σε όλους ότι είμαι Αμερικανίδα γιατί μου φαινόταν πιο “κουλ”», είχε δηλώσει σε παλαιότερη συνέντευξή της. Αυτή η στάση άλλαξε όταν ξέσπασε ο πόλεμος στη Συρία και άρχισε να επαναπροσδιορίζει την ταυτότητά της μέσα από την τέχνη.

Η Ντουουάτζι σπούδασε εικαστικά στο παράρτημα του Virginia Commonwealth University στο Κατάρ, πριν μεταφερθεί στο κεντρικό campus στη Βιρτζίνια, για να σπουδάσει εικονογράφηση. «Όταν μετακόμισα στις ΗΠΑ, κατάλαβα πόσο διαφορετική ένιωθα – και τότε άρχισα να δημιουργώ έργα για την ταυτότητα, τη μετανάστευση και τη Συρία», έχει πει.

Το 2019 επισκέφθηκε για πρώτη φορά μετά από δέκα χρόνια τη Συρία, για έναν οικογενειακό γάμο, εμπειρία που περιέγραψε ως «αποκαλυπτική». «Όταν μεγαλώνεις στη διασπορά, λες ότι είσαι Σύρος, αλλά δεν το καταλαβαίνεις πλήρως μέχρι να βρεθείς εκεί και να γνωρίσεις τους ανθρώπους και την καθημερινότητα», είχε δηλώσει τότε.

Happy Election Day New York City - GO VOTE



Zohran Mamdani and his wife casts their vote pic.twitter.com/ZT0sAvB6gO — Ryan Rozbiani (@RyanRozbiani) November 4, 2025

Με την υποστήριξη του πατέρα της, άρχισε να εργάζεται ψηφιακά, δημιουργώντας εικονογραφήσεις και βίντεο που σύντομα τράβηξαν προσοχή στα κοινωνικά δίκτυα. Η δουλειά της σταδιακά απέκτησε αναγνωρισιμότητα και την έφερε πιο κοντά σε καλλιτεχνικούς και πολιτικούς κύκλους της αμερικανικής αριστεράς.

Η Ράμα μακριά από τα φώτα της προεκλογικής εκστρατείας

Το 2021 η Ντουουάτζι εγκαταστάθηκε τελικά στη Νέα Υόρκη, αποφασισμένη –όπως είχε γράψει– να «ξαναμπεί δυναμικά στην τέχνη». Εκεί γνώρισε τον Ζόχραν Μαμντάνι, τότε πολιτειακό βουλευτή από την περιοχή Αστόρια, μέσω της εφαρμογής γνωριμιών Hinge. Σύντομα έγιναν ζευγάρι και μετακόμισαν μαζί.

Η Ντουουάτζι άρχισε να εργάζεται ως εικονογράφος και δημιουργός ταινιών μικρού μήκους, συνεργαζόμενη με έντυπα και μέσα ενημέρωσης. Το έργο της επικεντρώνεται σε θέματα ταυτότητας, γυναικείας εμπειρίας και πολιτικής συνείδησης. Σε αναρτήσεις της έχει εκφράσει αλληλεγγύη προς τους Παλαιστίνιους και έχει επικρίνει την αμερικανική εξωτερική πολιτική, ενώ το 2020 είχε δηλώσει πως «οι καλλιτέχνες δεν μπορούν να είναι αποκομμένοι από τον κόσμο γύρω τους».

Mayoral candidate, Zohran Mamdani, casts his vote today in Astoria alongside his wife Rama Duwaji. All poll sites today will be open from 6 a.m. to 9 p.m.



Photos provided to Documented by @TauratHossain pic.twitter.com/kDzKk9fzX0 — Documented (@Documentedny) November 4, 2025

Η αισθητική της, που συνδυάζει πολιτικό σχολιασμό με καθημερινές εικόνες της ζωής στη Νέα Υόρκη, έχει βρει απήχηση σε χιλιάδες νέους ακολούθους. «Η τέχνη μου αντικατοπτρίζει όσα συμβαίνουν γύρω μου», είχε πει πρόσφατα. «Όμως, περισσότερο από καλλιτέχνης, νιώθω πολίτης – οφείλω να μιλάω για ό,τι συμβαίνει στις ΗΠΑ, στην Παλαιστίνη και στη Συρία».

Το 2024 παντρεύτηκε τον Μαμντάνι σε πολιτική τελετή στο Δημαρχείο της Νέας Υόρκης, σε μια λιτή αλλά τρυφερή στιγμή που απαθανατίστηκε από φίλους φωτογράφους. Λίγους μήνες αργότερα, ο Μαμντάνι επικράτησε στις προκριματικές εκλογές των Δημοκρατικών, ανοίγοντας τον δρόμο για τη δημαρχία της πόλης.

Με πηροφορίες από The Times UK