Πέθανε στα 91 η Σοφία Κοράντι, η «μητέρα του Erasmus»

Η Σοφία Κοράντι, η Ιταλίδα ακαδημαϊκός που οραματίστηκε και δημιούργησε το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus, πέθανε στη Ρώμη σε ηλικία 91 ετών, σύμφωνα με ιταλικά μέσα ενημέρωσης.

Η οικογένειά της ανακοίνωσε τον θάνατό της, περιγράφοντάς την ως «μια γυναίκα με τεράστια ενέργεια και πνευματική και συναισθηματική γενναιοδωρία».

Γεννημένη στη Ρώμη, η Κοράντι σπούδασε νομικά και σε νεαρή ηλικία κέρδισε την υποτροφία Fulbright, που την οδήγησε στο Πανεπιστήμιο Columbia της Νέας Υόρκης, όπου ολοκλήρωσε μεταπτυχιακές σπουδές στο Δίκαιο.

Όταν επέστρεψε στην Ιταλία, διαπίστωσε ότι τα μαθήματά της δεν αναγνωρίζονταν από το ιταλικό πανεπιστημιακό σύστημα, μια εμπειρία που τη γέμισε απογοήτευση, αλλά και έμπνευση. Από εκεί γεννήθηκε η ιδέα ενός ευρωπαϊκού προγράμματος ανταλλαγής φοιτητών, το οποίο θα επέτρεπε στους νέους να σπουδάζουν σε πανεπιστήμια άλλων χωρών χωρίς γραφειοκρατικά εμπόδια.

Η Κοράντι αφιέρωσε σχεδόν δύο δεκαετίες για να πείσει πανεπιστήμια και ευρωπαϊκούς θεσμούς για την αξία της πρότασής της. Το όραμά της έγινε πραγματικότητα το 1987, με την επίσημη ίδρυση του προγράμματος Erasmus.

Erasmus: Μια «ειρηνιστική αποστολή» που άλλαξε την Ευρώπη

Από τότε, περισσότεροι από 16 εκατομμύρια φοιτητές έχουν συμμετάσχει στο Erasmus, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το πρόγραμμα, που σήμερα λειτουργεί υπό την ομπρέλα του Erasmus+, έχει συμβάλει στη συνεργασία εκατοντάδων πανεπιστημίων και στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής ταυτότητας των νέων.

Η ίδια η Κοράντι είχε χαρακτηρίσει το Erasmus το 2018 ως «την προσωπική μου ειρηνιστική αποστολή», τονίζοντας ότι η ιδέα γεννήθηκε στα χρόνια του Ψυχρού Πολέμου, με στόχο να ενώσει τις νέες γενιές της Ευρώπης μέσα από την εκπαίδευση.

Καθηγήτρια Παιδαγωγικής στο Πανεπιστήμιο Roma Tre, η Κοράντι συνεργάστηκε με διεθνείς οργανισμούς όπως η Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, η Ακαδημία Διεθνούς Δικαίου της Χάγης και το London School of Economics, εστιάζοντας στο δικαίωμα στην εκπαίδευση.

Ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι δήλωσε ότι η Κοράντι «ενέπνευσε τη ζωή εκατομμυρίων νέων που ταξίδεψαν, σπούδασαν και αγκάλιασαν άλλες κουλτούρες», αποδίδοντάς της «τη γέννηση της “Γενιάς Ευρώπη”».

Από τη Γαλλία, ο υφυπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων Μπενζαμέν Αντάντ έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πως «γενιές νέων Ευρωπαίων της χρωστούν ευγνωμοσύνη».

Η Σοφία Κοράντι έμεινε γνωστή για πάντα ως η «Mamma Erasmus», ο άνθρωπος που με το όραμά του έκανε την Ευρώπη λίγο πιο ενωμένη μέσα από τη γνώση.