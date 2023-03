Περού: Κατασχέθηκαν 2,3 τόνοι κοκαΐνης συσκευασμένη σαν να ήταν κεραμικά πλακάκια

Η αστυνομία του Περού κατέσχεσε κοκαΐνη αξίας 20 εκατομμυρίων δολαρίων με προορισμό την Τουρκία.

Συγκεκριμένα οι αρχές του Περού ανακοίνωσαν χθες πως προχώρησαν στην κατάσχεση 2,3 τόνων κοκαΐνης, η οποία ήταν συσκευασμένη με τέτοιο τρόπο ώστε να μοιάζει με κεραμικά πλακάκια,

Σύμφωνα με τις αρχές επρόκειτο να διακινηθεί διά θαλάσσης με προορισμό την Τουρκία.

Η κατάσχεση των ναρκωτικών έγινε την Παρασκευή σε μια αποθήκη στο μεγαλύτερο λιμάνι του Περού, το Ελ Καγιάο, λίγο έξω από την πρωτεύουσα Λίμα, δήλωσε η αστυνομία.

«Πρόκειται για την πρώτη περίπτωση, εξ όσων γνωρίζουμε, που (το φορτίο των ναρκωτικών βρισκόταν) σε περουβιανό λιμάνι και τελικός προορισμός του ήταν η Τουρκία. Συνήθως προορισμοί είναι το Βέλγιο, η Ολλανδία, η Ισπανία και η Γαλλία», επισήμανε ο αρχηγός της αστυνομίας του Καγιάο, ο Λουίς Άνχελ Μπολάνιος.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου χθες Δευτέρα, η αστυνομία παρουσίασε μέρος της κατασχεθείσας ποσότητας των ναρκωτικών, η οποία είχε στερεωθεί σε φύλλα καουτσούκ για να φαίνεται σαν εκατοντάδες κεραμικά πλακάκια συσκευασμένα σε ξύλινα κουτιά μέσα σε ένα κοντέινερ.

Ο Μπολάνος δήλωσε ότι η κατασχεθείσα κοκαΐνη είχε αξία «τουλάχιστον 20 εκατομμυρίων δολαρίων».

On the ship from Peru to Turkey, 2.3 tons of cocaine hidden in ceramics were seized. pic.twitter.com/xe5cFofJAX