Στους δρόμους περισσότεροι από 1 εκατομμύριο Γάλλοι στη μεγαλύτερη κινητοποίηση των τελευταίων ετών, στη χώρα (Φωτογραφία: Jerome Gilles/NurPhoto μέσω Getty Images)
Στους δρόμους περισσότεροι από 1 εκατομμύριο Γάλλοι στη μεγαλύτερη κινητοποίηση των τελευταίων ετών, στη χώρα (Φωτογραφία: Jerome Gilles/NurPhoto μέσω Getty Images)
Η ιστορική, μαζική διαμαρτυρία των πολιτών στη Γαλλία βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τα πλήθη να ενώνουν τη φωνή τους ενάντια στα σχέδια για τον προϋπολογισμό, ασκώντας στον Μακρόν πιέσεις ισχυρότερες από ποτέ.

Περισσότεροι από ένα εκατομμύριο άνθρωποι σε ολόκληρη τη Γαλλία συμμετείχαν στις διαδηλώσεις της 18ης Σεπτεμβρίου, που διοργανώθηκαν από τις οκτώ συνδικαλιστικές ενώσεις της χώρας, όπως ανακοίνωσε το συνδικάτο CGT.

Η μαζική κινητοποίηση αυξάνει την πίεση προς τον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν και τον νέο πρωθυπουργό Σεμπαστιάν Λεκορνί, ώστε να αναγνωρίσουν την οργή των πολιτών και να ακυρώσουν τις επικείμενες περικοπές στον προϋπολογισμό.

Ο αριθμός των διαδηλωτών ξεπέρασε εκείνον της τελευταίας μεγάλης κινητοποίησης κατά της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης τον Ιούνιο του 2023, όταν είχαν συμμετάσχει περίπου 900.000 άνθρωποι, σύμφωνα με το ίδιο συνδικάτο.

Περισσότεροι από 1 εκατ. διαδηλωτές στους δρόμους της Γαλλίας – Επεισόδια με την αστυνομία και συλλήψεις Facebook Twitter
Λεκορνί και Μακρόν δέχονται πιέσεις και από τους διαδηλωτές και τα αριστερά κόμματα που αντιτίθενται στις περικοπές, αλλά και από επενδυτές που ανησυχούν για το δημοσιονομικό έλλειμμα / Φωτ.: EPA

Εντάσεις και επεισόδια με την αστυνομία

Οι εικόνες που έρχονται από το Παρίσι καταγράφουν ένταση και επεισόδια ανάμεσα σε πολίτες και αστυνομικούς, με τα γαλλικά μέσα να κάνουν λόγο για χρήση δακρυγόνων και εκατοντάδες συλλήψεις. Στη γαλλική πρωτεύουσα, οι δυνάμεις ασφαλείας άλλαξαν στρατηγική κατόπιν εντολής του νομάρχη αστυνομίας, λίγο πριν τις 18:00.

Επεισόδια και εντάσεις στη Γαλλία εν εξελίξει της μεγάλης κινητοποίησης διαδηλωτών / Φωτ.: EPA
Επεισόδια και εντάσεις στη Γαλλία εν εξελίξει της μεγάλης κινητοποίησης διαδηλωτών / Φωτ.: EPA

Όπως μετέδωσε η Le Parisien, πρόκειται για τη δεύτερη φάση της επιχείρησης:

«Μέχρι τώρα οι αστυνομικές δυνάμεις κινούνταν διακριτικά στο περιθώριο, προχωρώντας στα πλάγια της πορείας και επεμβαίνοντας μόνο με σύντομες εφόδους. Πλέον έλαβαν εντολή να έρχονται σε άμεση επαφή με τους ταραξίες, ύστερα από καταστροφές βιτρινών – ανάμεσά τους και της τράπεζας CIC – καθώς και στάσεων λεωφορείων. Η στρατηγική στοχεύει στο να μη μένουν οι ταραξίες σε σταθερό σημείο, ώστε να αποφεύγονται οι φθορές. Σκοπός είναι, σύμφωνα με ανώτατο αξιωματικό που επικαλείται η εφημερίδα, “να τους βάλουν να τρέχουν” και να διαλυθούν τα μικρά οργανωμένα σύνολα».

Συγκρούσεις σημειώθηκαν και σε άλλες πόλεις, όπως η Λυών και η Νάντη.

Η πίεση προς τον πρωθυπουργό Σεμπαστιάν Λεκορνί εντείνεται, καθώς οι κινητοποιήσεις στοχεύουν στην ανατροπή των αντιδημοφιλών δημοσιονομικών αποφάσεων της κυβέρνησης. Συνδικάτα και ομάδες πολιτών – από μαθητές έως συνταξιούχους – πραγματοποίησαν σπάνιας έκτασης ενωτική διαμαρτυρία, ζητώντας την άρση των περικοπών στον προϋπολογισμό, αλλά και μέτρα για μισθούς, συντάξεις και δημόσιες υπηρεσίες. Δάσκαλοι, μηχανοδηγοί, φαρμακοποιοί και νοσοκομειακό προσωπικό συμμετείχαν στην απεργία, ενώ μαθητές απέκλεισαν δεκάδες σχολεία για ώρες.

«Η οργή είναι τεράστια»

«Αποκλείστε το λύκειό σας κόντρα στη λιτότητα», έγραφε το πλακάτ ενός μαθητή μπροστά στο Lycee Maurice Ravel, όπου συγκεντρώθηκαν καθηγητές και εργαζόμενοι. «Οι εργαζόμενοι είναι σήμερα τόσο περιφρονημένοι από την κυβέρνηση και τον Μακρόν που αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί», δήλωσε ο Φρεντ, οδηγός λεωφορείου και εκπρόσωπος συνδικάτου στο Παρίσι.

«Η οργή είναι τεράστια, όπως και η αποφασιστικότητα. Το μήνυμά μου προς τον κ. Λεκορνί είναι σαφές: οι δρόμοι δείχνουν την κατεύθυνση για τον προϋπολογισμό», τόνισε η Σοφί Μπινέ, επικεφαλής του συνδικάτου CGT.

Ο νέος πρωθυπουργός προσπαθεί να καταρτίσει τον προϋπολογισμό για το επόμενο έτος και να σχηματίσει κυβέρνηση. Τόσο ο Λεκορνί όσο και ο πρόεδρος Μακρόν δέχονται πιέσεις από δύο κατευθύνσεις: από διαδηλωτές και αριστερά κόμματα που αντιτίθενται στις περικοπές, αλλά και από επενδυτές που ανησυχούν για το δημοσιονομικό έλλειμμα της δεύτερης μεγαλύτερης οικονομίας της ευρωζώνης. Με το κοινοβούλιο βαθιά διχασμένο και καμία από τις τρεις κύριες πολιτικές ομάδες να μην έχει πλειοψηφία, η κατάσταση παραμένει αβέβαιη.

«Αυτό είναι μια σαφής προειδοποίηση προς τον Σεμπαστιάν Λεκορνί», δήλωσε η Μαριλίς Λεόν, επικεφαλής του συνδικάτου CFDT, αναφερόμενη στις διαμαρτυρίες της Πέμπτης. «Θέλουμε έναν κοινωνικά δίκαιο προϋπολογισμό».

Με πληροφορίες από Reuters, Le Monde, leParisien

