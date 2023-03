Πενσιλβάνια: Ισχυρή έκρηξη με δύο νεκρούς σε σοκολατοβιομηχανία

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν από την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε χθες, Παρασκευή, ισοπεδώνοντας μεγάλο μέρος των εγκαταστάσεων σοκολατοβιομηχανίας στην πόλη Γουέστ Ρέντινγκ της Πενσιλβάνιας.

Από την έκρηξη, σύμφωνα με το δίκτυο 6ABC που επικαλείται αστυνομικές πηγές, αγνοούνται εννέα άτομα, ενώ υπάρχουν αρκετοί τραυματίες.

Τα αίτια της έκρηξης στην έδρα της R.M. Palmer Company ερευνώνται, αν και οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για διαρροή αερίου.

Η συγκεκριμένη σοκολατοβιομηχανία, που ιδρύθηκε το 1948, απασχολεί περίπου 850 εργαζόμενους, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιεύονται στον ιστότοπό της.

Όπως αναφέρουν οι τοπικές αρχές, δεν υπάρχει ανησυχία για την τοπική κοινότητα από την έκρηξη.

