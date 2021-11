Οι Μαρξ, Λένιν, Χο Τσι Μινκ ήταν όλοι τους εκεί, στο γάμο του Ένγκελς στην Κεράλα, της νότιας Ινδίας.

Παρόλα αυτά δεν υπήρξε κανείς Γερμανός, Ρώσος ή Βιετναμέζος στο γάμο, αλλά μονάχα Ινδοί, μέλη του Κομμουνιστικού Κόμματος στο κρατίδιο Κεράλα.



Το Κομμουνιστικό Κόμμα στην Κεράλα παραμένει ισχυρό. Το κόμμα είχε τη μερίδα του λέοντος στη διακυβέρνηση του κρατιδίου τις τελευταίες έξι δεκαετίες και έτσι, τα ονόματα διάσημων κομμουνιστών και Ρώσων πρώην ηγετών, όπως Στάλιν και Τρότσκι, είναι ακόμη εξαιρετικά δημοφιλή.



Στην προκειμένη περίπτωση, ο Ένγκελς και ο Λένιν είναι αδέρφια, ενώ οι Μαρξ και Χο Τσι Μινγκ είναι οι γιοι ενός ντόπιου κομμουνιστή, σύμφωνα με την εφημερίδα Mathrubhumi.



Και οι τέσσερις είναι ενεργά μέλη του κομμουνιστικού κόμματος.

Engels got married in Kerala, India. Marx, Lenin and Ho Chi Minh came to bless the couple. https://t.co/MIQ82QG5UF