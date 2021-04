Η Amazon ουσιαστικά παραδέχθηκε ότι οδηγοί της αναγκάζονται να ουρούν σε μπουκάλια, χαρακτηρίζοντας «αυτογκόλ» την αρχική άρνησή της όταν ανέδειξε το θέμα βουλευτής των Δημοκρατικών.

Σε μία σπάνια δημόσια απολογία, η εταιρεία ζήτησε συγγνώμη, όχι όμως από τους οδηγούς όπως ίσως θα περίμενε κάποιος, αλλά από τον βουλευτή Μαρκ Πόκαν.

Επίσης, η Amazon αναφέρει ότι γνωρίζει πως ότι οι οδηγοί «έχουν πρόβλημα να βρουν τουαλέτες», αλλά αποδίδει το ζήτημα στην κίνηση και σημειώνει ότι πρόκειται γενικότερα για θέμα που ταλαιπωρεί τον κλάδο.

«Το να πληρώνεις τους εργαζόμενους 15 δολάρια την ώρα δεν σε κάνει “προοδευτικό χώρο εργασίας” όταν χτυπάς τα συνδικάτα και αναγκάζεις εργαζόμενους να ουρούν σε μπουκάλια νερού», έγραψε στο Twitter ο Μαρκ Πόκαν στις 25 Μαρτίου, απαντώντας σε στέλεχος της Amazon.

«Δεν πιστεύετε πραγματικά το θέμα της ούρησης σε μπουκάλια, έτσι; Αν ήταν αλήθεια, κανείς δεν θα δούλευε για εμάς. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε πάνω από ένα εκατομμύριο απίστευτους εργαζομένους σε όλο τον κόσμο, που είναι υπερήφανοι για αυτό που κάνουν και έχουν εξαιρετικούς μισθούς και υγειονομική περίθαλψη από την πρώτη ημέρα», απάντησε η Amazon στον βουλευτή.

1/2 You don’t really believe the peeing in bottles thing, do you? If that were true, nobody would work for us. The truth is that we have over a million incredible employees around the world who are proud of what they do, and have great wages and health care from day one.