Πάπας Λέων: Καθ' οδόν προς τη Νίκαια ενόψει της ιστορικής συνάντησης με τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο

Λίγες ώρες έχουν απομείνει για την ιστορική συνάντηση του πάπα Λέοντα με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο στη Νίκαια της Τουρκίας.

Ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος αναχώρησε από το Φανάρι σχεδόν, την ίδια στιγμή που και ο Πάπας Λέων ο 14ος, επιβιβαζόταν σε ελικόπτερο από άλλο σημείο της Κωνσταντινούπολης για να συναντηθούν στις 15:30 τοπική ώρα (14:30 ώρα Ελλάδας), στον τόπο όπου 1700 χρόνια πριν πραγματοποιήθηκε η Α' Οικουμενική Σύνοδος.

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης κατά την αναχώρησή του ευχήθηκε «χρόνια πολλά» στο συνεργείο της δημόσιας τηλεόρασης για την ιστορική ημέρα και ξεκίνησε οδικώς για την Νίκαια, που απέχει δύομιση ώρες από την Κωνσταντινούπολη, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ.

Εκεί θα τιμήσει με τον πρώτο Πάπα που επισκέπτεται την περιοχή, την επέτειο των 1.700 ετών από την Α΄ Οικουμενική Σύνοδο. Εκπρόσωποι 22 εκκλησιών και κοινοτήτων καθώς και πλήθος κόσμου θα παρακολουθήσει τις ιστορικές στιγμές.

Ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος είχε προσκαλέσει για τον σκοπό αυτό τον προκάτοχο του πάπα Λέοντα, μακαριστό Πάπα Φραγκίσκο, προκειμένου να τιμήσουν μαζί την επέτειο και επανέλαβε την πρόσκλησή του στον νέο Πάπα κατά την ενθρόνισή του.

Πάπας Λέων: Το πρόγραμμά του

Το μεσημέρι του Σαββάτου 29 Νοεμβρίου, στις 15:30 τοπική ώρα, ο πάπας Λέων ΙΔ', συνοδευόμενος από την ακολουθία του, θα πάει στο Φανάρι, όπου θα τον υποδεχθεί ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Οι δύο προκαθήμενοι θα μεταβούν στον πατριαρχικό ναό του Αγίου Γεωργίου όπου θα τελεστεί Δοξολογία. Το παρών θα δώσουν ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας Θεόδωρος, ιεράρχες των Εκκλησιών της Κωνσταντινούπολης και της Ρώμης, καθώς και εκπρόσωποι των διπλωματικών αρχών.

Στη συνέχεια, προγραμματίζεται να γίνει στην Αίθουσα του Θρόνου του Πατριαρχικού Οίκου η τελετή υπογραφής της Κοινής Δήλωσης. Μετά την υπογραφή της διακήρυξης, θα ακολουθήσει η παρουσίαση των ιεραρχών εκατέρωθεν και των λοιπών μελών της παπικής συνοδείας και κατ' ιδίαν συνάντηση του Πάπα με τον Οικουμενικό Πατριάρχη στο πατριαρχικό γραφείο.

Το πρόγραμμα της πρώτης ημέρας στο Πατριαρχείο θα ολοκληρωθεί με τον Μέγα Εσπερινό της εορτής, χοροστατούντος του Πατριάρχη Αλεξανδρείας Θεόδωρου.

Το πρωί της ίδιας ημέρας, ο Πάπας θα επισκεφθεί αρχικά το ιστορικό τέμενος Σουλταναχμέτ και θα συναντηθεί στη συνέχεια με επικεφαλής τοπικών εκκλησιών και χριστιανικών κοινοτήτων στον ναό Μορ Εφραίμ της Συριακής Ορθόδοξης Εκκλησίας. Στις 17:00 το απόγευμα θα προστεί μαζικής θείας λειτουργίας στο κλειστό γήπεδο «Volkswagen Arena» της Κωνσταντινούπολης.

Το πρωί της επομένης ημέρας, Κυριακής 30 Νοεμβρίου, ανήμερα της εορτής του Αγίου Ανδρέα, θα τελεστεί πατριαρχική και συνοδική θεία λειτουργία, προεξάρχοντος του Οικουμενικού Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου και συλλειτουργούντος του Αλεξανδρείας κ. Θεοδώρου. Στη θεία λειτουργία θα παραστεί ο Πάπας Ρώμης, εκπρόσωπος της ελληνικής κυβέρνησης, διπλωμάτες και άλλοι επίσημοι.

Στο τέλος της θείας λειτουργίας θα γίνει ανταλλαγή επίσημων λόγων μεταξύ του Οικουμενικού Πατριάρχη και του Πάπα, ενώ αμέσως μετά οι δύο προκαθήμενοι θα ευλογήσουν τους πιστούς από τον εξώστη του Πατριαρχικού Οίκου.

Το μεσημέρι της Κυριακής, ο πάπας Λέων, αφού προηγουμένως παρακαθίσει σε γεύμα με τον Οικουμενικό Πατριάρχη, θα αναχωρήσει αεροπορικώς από την Κωνσταντινούπολη για την Βηρυτό, όπου ακολουθεί το δεύτερο σκέλος της περιοδείας του.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Πάπας Λέων: Το πρώτο μήνυμα Ερντογάν μετά τη συνάντησή τους