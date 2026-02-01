Πάνω από 200 νεκροί στο Κονγκό - Κατέρρευσε ορυχείο μετά από βροχές

Πάνω από 200 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν κατέρρευσε ορυχείο στην ανατολική Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές που λειτουργούν υπό τον έλεγχο των ανταρτών.

Το δυστύχημα σημειώθηκε την Τετάρτη στη Ρουμπάγια, όταν υποχώρησε στοά μετά από ισχυρές βροχοπτώσεις. Εκπρόσωπος της τοπικής διοίκησης ανέφερε ότι στο σημείο γινόταν εξόρυξη κολτάν, μεταλλεύματος που χρησιμοποιείται στην παραγωγή ηλεκτρονικών συσκευών, ενώ στις στοές δούλευαν γυναίκες και παιδιά. Οι επιχειρήσεις εντοπισμού και ανάσυρσης παραμένουν δύσκολες και ο ακριβής αριθμός των θυμάτων δεν είχε αποσαφηνιστεί.

Πρώην επόπτης του ορυχείου δήλωσε στο BBC ότι οι εγκαταστάσεις δεν συντηρούνταν όπως έπρεπε, κάτι που αύξανε τον κίνδυνο ατυχημάτων και δυσκόλευε τη διάσωση όταν συνέβαινε το παραμικρό. Πρόσθεσε ότι το εύθραυστο έδαφος επιβάρυνε ακόμη περισσότερο την κατάσταση.

More than 200 people were killed this week in a collapse at the Rubaya coltan mine in eastern Democratic Republic of Congo, Lumumba Kambere Muyisa, spokesperson for the rebel-appointed governor of the province where the mine is located, told @Reuters https://t.co/5HVJ7dKHah pic.twitter.com/QaEr59qlNM — Reuters (@Reuters) January 31, 2026

Με βάση τις μέχρι τώρα πληροφορίες, ανάμεσα στους νεκρούς βρίσκονται γυναίκες, παιδιά και χειρώνακτες μεταλλωρύχοι που δουλεύουν ανεπίσημα, εκτός οργανωμένων εταιρειών, σε μικρή κλίμακα. Περίπου 20 επιζώντες φέρονται να νοσηλεύονται.

At least 200 people have been killed in landslides at a mineral mine in territory held by M23 rebels in the eastern Democratic Republic of the Congo. pic.twitter.com/yIBefpK08M — Al Jazeera English (@AJEnglish) January 31, 2026

Η κυβέρνηση στην Κινσάσα ρίχνει την ευθύνη στους αντάρτες, υποστηρίζοντας ότι επιτρέπουν παράνομη εξόρυξη χωρίς κανόνες ασφαλείας, θέτοντας σε κίνδυνο ζωές αμάχων. Επισημαίνει ότι είχε απαγορεύσει την εξορυκτική δραστηριότητα στην περιοχή από πέρυσι, τονίζοντας όμως ότι ήδη τότε τα ορυχεία βρίσκονταν υπό τον έλεγχο ανταρτικών δυνάμεων.

Η ένοπλη οργάνωση M23 ελέγχει τη Ρουμπάγια και άλλες ζώνες στο Βόρειο Κίβου. Διεθνείς παρατηρητές αποδίδουν στην οργάνωση δεσμούς με τη Ρουάντα, τους οποίους το Κιγκάλι αρνείται. Μετά την κατάρρευση, η κυβέρνηση επανέλαβε τις κατηγορίες ότι οι αντάρτες λειτουργούν ως όχημα για τη λεηλασία των κονγκολέζικων ορυκτών.

Παρά τις διαψεύσεις της Ρουάντας, ειδικοί του ΟΗΕ αναφέρουν ενδείξεις ότι ορυκτά από το Κονγκό περνούν στη Ρουάντα και από εκεί εξάγονται.Τα ορυχεία της Ρουμπάγια θεωρείται ότι συγκεντρώνουν περίπου το 15% της παγκόσμιας προσφοράς κολτάν και σχεδόν τα μισά συνολικά αποθέματα της χώρας. Το κολτάν περιέχει ταντάλιο, υλικό κρίσιμο για εξαρτήματα υψηλής απόδοσης που χρησιμοποιούνται σε πολλές ηλεκτρονικές συσκευές, από κινητά μέχρι υπολογιστές.

Σε αποστολή του BBC στην περιοχή τον Ιούλιο του 2025, δημοσιογράφοι κατέγραψαν χειρωνακτική εξόρυξη σε ιδιαίτερα επισφαλείς συνθήκες, με βαθιές και ασταθείς λακκούβες να απλώνονται σε μεγάλη έκταση. Σύμφωνα με αναφορές, από το 2024 οι αντάρτες έχουν επιβάλει και φόρους στην εξορυκτική δραστηριότητα προς όφελός τους.

Το νέο δυστύχημα προστίθεται σε μια μακρά αλυσίδα θανατηφόρων καταρρεύσεων ορυχείων στη ΛΔ Κονγκό, τόσο σε περιοχές υπό κυβερνητικό έλεγχο όσο και σε ζώνες όπου το κράτος δεν έχει ουσιαστική παρουσία.

Με πληροφορίες από BBC

