Πανικός στις Κάννες: Γυμνόστηθη ακτιβίστρια όρμηξε στο κόκκινο χαλί και φώναζε για την Ουκρανία

Μια γυμνόστηθη γυναίκα που διαμαρτυρόταν για τη σεξουαλική βία στην Ουκρανία διέκοψε απότομα την glamorous ροή στο κόκκινο χαλί του Φεστιβάλ των Καννών, επισκιάζοντας την παγκόσμια πρεμιέρα της ταινίας «Three Thousand Years of Longing» του Τζορτζ Μίλερ.

Βίντεο και φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν δείχνουν την γυναίκα να εισβάλλει στην εκδήλωση, ενώ ταυτόχρονα ουρλιάζει, ωστόσο μια ομάδα αντρών ασφαλείας την απομακρύνει αστραπιαία.

Η φορούσε μόνο εσώρουχο και είχε γραμμένη τη λέξη «αποβράσματα» στο κάτω μέρος της πλάτης της.

«Αυτή η ακτιβίστρια αποκάλυψε τους βιασμούς του πολέμου και τα σεξουαλικά βασανιστήρια που διαπράχθηκαν σε Ουκρανές γυναίκες από Ρώσους στρατιώτες», έγραψε φεμινιστική ακτιβιστική οργάνωση Scum στο Twitter.

This activist exposed the war rapes and sexual torture committed on Ukrainian women by russian soldiers. https://t.co/CyPnvOhndT

Στο κάτω μέρος της πλάτης και στα πόδια της υπήρχε επίσης κόκκινη μπογιά που παρέπεμπε σε αίμα, ενώ τα χρώματα της ουκρανικής σημαίας ήταν ζωγραφισμένα με σπρέι στον κορμό της καθώς και οι λέξεις: «Σταματήστε να μας βιάζετε».

Οι φρουροί ασφαλείας κάλυψαν γρήγορα τη γυναίκα με ένα σακάκι και την απομάκρυναν από το κόκκινο χαλί.

Someone just tried to crash the carpet for the premiere of George Millers’ ‘Three Thousand Years of Longing.’ #Cannes2022 pic.twitter.com/7OPyhyerDG