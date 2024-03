«Πανικός και τρόμος»: Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες επιζώντων από την τρομοκρατική επίθεση στη Μόσχα

Με την 24η Μαρτίου να κηρύσσεται ημέρα εθνικού πένθους, η Ρωσία θρηνεί για τους τουλάχιστον 143 νεκρούς και 200 τραυματίες κατά την τρομοκρατική επίθεση στη Μόσχα, το βράδυ της Παρασκευής (22/3).

Πρόκειται για τη δεύτερη φονικότερη επίθεση στην ιστορία της Ρωσίας, μετά τηντριήμερη ομηρία στο σχολείο του Μπεσλάν το 2004 - τρομοκρατική ενέργεια Τσετσένων ισλαμιστών. Καθώς οι ρωσικές υπηρεσίες «χτενίζουν» τον τόπο της επίθεσης στην αίθουσα συναυλιών στο Crocus City Hall, σε προάστιο της Μόσχας, λεπτομέρειες για ορισμένα από τα θύματα βλέπουν το φως της δημοσιότητας, ενώ οι μαρτυρίες επιζώντων είναι συγκλονιστικές.

Η Olya Muravyova και ο σύζυγός της στέκονταν στην ουρά για να αγοράσουν μια μπύρα στο συναυλιακό κέντρο Crocus City Hall όταν άκουσε πυροβολισμούς. «Είχαμε τόσο καλή διάθεση» δήλωσε. Το συγκρότημα που θα έβλεπαν, οι Piknik, ετοιμαζόταν να ανέβει στη σκηνή για να παίξει για ένα sold-out κοινό.

«Σκέφτηκα ότι ίσως η μπάντα έκανε μια δραματική είσοδο» είπε η Muravyova, 38 ετών, εξηγώντας ότι ο σύζυγός της την προέτρεψε να τρέξει και στη συνέχεια να κρυφτεί, κάνοντας λόγο για πανικό και τρόμο καθώς εκτυλισσόταν η τρομοκρατική επίθεση. «Νόμιζα ότι πυροβολούσαν από ψηλά. Τρέξαμε μακριά από τις κεντρικές πόρτες όπου είχαν αρχίσει να πυροβολούν. Και όλοι άρχισαν να σπρώχνουν» είπε.

Όπως αγηφείται στους ΝΥΤ, φαινόταν σαν να είχαν μπλοκαριστεί οι έξοδοι κινδύνου και ο κόσμος έπρεπε να ψάξει να βγει από τον χώρο. «Ο σύζυγός μου φώναζε ότι πρέπει να φύγουμε μακριά από όλο τον κόσμο» ανακαλεί. Όταν κατάφεραν να βγουν έξω, είπε πως είδαν εκατοντάδες ανθρώπους να τρέχουν - πολλοί χωρίς παλτά, που είχαν μείνει πίσω στο χάος.

GRAPHIC FOOTAGE



A video has emerged online from inside the music hall at the moment of the shooting in Moscow. At least 40 killed and 100 injured.



🔗: https://t.co/L9s08GwpaE



📹: ASTRA pic.twitter.com/hUbCKaPNCw