Πούτιν: Συνελήφθησαν όλοι οι δράστες της τρομοκρατικής επίθεσης στη Μόσχα

Συνελήφθησαν όλοι οι δράστες της τρομοκρατικής επίθεσης στη Μόσχα, ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν, το μεσημέρι του Σαββάτου, στον απόηχο του χτυπήματος που κόστισε τη ζωή σε τουλάχιστον 145 ανθρώπους.

Οι εχθροί μας δεν θα μας διασπάσουν δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος ενώ προσέθεσε ότι «όσοι βρίσκονται πίσω από τους τρομοκράτες θα πληρώσουν».

Σε διάγγελμά του το μεσημέρι του Σαββάτου ο πρόεδρος της Ρωσίας ευχαρίστησε τα συνεργεία διάσωσης και τις ειδικές δυνάμεις για τις προσπάθειές τους, ενώ εξέφρασε και τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των δολοφονηθέντων από τους δράστες της επίθεσης, την ευθύνη της οποίας έχει αναλάβει το Ισλαμικό Κράτος του Χορασάν.

Τα μέτρα ασφαλείας έχουν αυξηθεί είπε ο Πούτιν, ενώ ανακήρυξε την 24η Μαρτίου ως μέρα πένθους.

Προχωρώντας στην ανάλυση της τρομοκρατικής επίθεσης, ο Ρώσος πρόεδρος ισχυρίστηκε ότι οι δράστες της επίθεσης προσπάθησαν να διαφύγουν προς την Ουκρανία, κάτι που μετέδωσαν νωρίτερα και τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης, ενώ το αρνήθηκε η Ουκρανία, όπου τους είχε ετοιμαστεί ένα "παράθυρο" υποδοχής», προσθέτοντας πως «οι εγκληματίες βγήκαν για να σκοτώσουν εν ψυχρώ, να πυροβολήσουν Ρώσους εξ επαφής, όπως ακριβώς έκαναν κάποτε οι Ναζί. Όλοι οι δράστες, οι οργανωτές και οι εκτελεστές της τρομοκρατικής επίθεσης θα υποστούν δίκαιη τιμωρία».

Όπως σημείωσε, όλοι οι δράστες βρέθηκαν και συνελήφθησαν, προσθέτοντας πως «οι εχθροί μας δεν μας διχάσουν». «Η Ρωσία έχει περάσει τις πιο δύσκολες δοκιμασίες περισσότερες από μία φορές, και έτσι θα γίνει και τώρα» είπε σε άλλο σημείο του διαγγέλματος ο Ρώσος πρόεδρος.

«Όποιος διέταξε την επίθεση θα τιμωρηθεί», είπε ο Βλαντίμιρ Πούτιν.

🔴 #LIVE: President Vladimir Putin's address following the terrorist attack in Crocus City Hall https://t.co/d7DmNZnhA9