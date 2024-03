Τρομοκρατική επίθεση στη Μόσχα: Ξένοι υπήκοοι οι δράστες, λέει επίσημα το Κρεμλίνο

Το ρωσικό υπουργείο Εσωτερικών δήλωσε ότι οι τέσσερις φερόμενοι δράστες της τρομοκρατικής επίθεσης στη Μόσχα είναι όλοι ξένοι πολίτες και πως ερευνάται το πότε εισήλθαν στη Ρωσία και το πού είχαν ζήσει, χωρίς ωστόσο να δίνει περαιτέρω λεπτομέρειες ή τα ονόματά τους.

Με τουλάχιστον 143 νεκρούς και πάνω από 200 τραυματίες, ο Βλαντίμιρ Πούτιν στο διάγγελμά του νωρίτερα, επιβεβαίωσε ότι η Ρωσία έχει συλλάβει και τους τέσσερις δράστες που εκτλέλεσαν την επίθεση, σημειώνοντας ότι κατευθύνονταν προς την Ουκρανία. Όλες οι μέχρι στιγμής αναφορές υποδεικνύουν ότι οι συλλήψεις έγιναν στο Μπριάνσκ, μια περιοχή νοτιοδυτικά της Μόσχας με κατεύθυνση προς τα ρωσο-ουκρανικά σύνορα. Στην ομιλία του, ο Πούτιν διαβεβαίωσε ότι στην ουκρανική πλευρά ετοιμάζονταν να «υποδεχθούν» τους τρομοκράτες.

Η τζιχαντιστική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος που έχει αναλάβει την ευθύνη για την τρομοκρατική επίθεση, ανακοίνωσε σήμερα ότι τέσσερις μαχητές της πραγματοποίησαν επίθεση στον συναυλιακό χώρο Crocus City Hall σε προάστιο της Μόσχας, δημοσιεύοντας μάλιστα μία φωτογραφία τους.

Οπτικοακουστικό υλικό με ανακρίσεις συλληφθέντων που θεωρούνται ύποπτοι για το αιματοκύλισμα, έδωσαν στη δημοσιότητα ρωσικά ΜΜΕ. Βίντεο από την ανάκριση ενός εκ των συλληφθέντων, ανάρτησε στο Telegram η αρχισυντάκτρια του Russia Today, Μαργαρίτα Σιμονιάν, η οποία έσπευσε να βεβαιώσει ότι οι δράστες δεν είναι τρομοκράτες του Ισλαμικού Κράτους.

Στις εικόνες, ο ύποπτος εμφανίζεται να τρέμει και να δηλώνει ότι άγνωστοι του υποσχέθηκαν -μέσω Telegram- μισό εκατομμύριο ρούβλια για να πυροβολήσει αδιακρίτως εναντίον των θεατών της συναυλίας. Διακρίνεται να απαντάει σε μια σειρά ερωτήσεων στη ρωσική γλώσσα, με βαριά προφορά. Λέει πως έφυγε από την Τουρκία την 4η Μαρτίου και είχε λάβει οδηγίες από αγνώστους για να διαπράξει την επίθεση με αντάλλαγμα χρήματα.

Ο άνδρας αρχικά διακρίνεται να είναι ξαπλωμένος μπρούμυτα με τα χέρια του πίσω στην πλάτη και το πηγούνι του να ακουμπάει στην μπότα ενός ανθρώπου που φοράει στολή παραλλαγής. Αργότερα, είναι γονατισμένος.

Moscow attacker questioning:



Full transcript.



He claims that he arrived from Turkey on March 4.



- What did you do at Crocus?

- Shot them.

- Whom? By whose instructions?

- Of people.

- For what?

- For money.

- For how much money?

- About half a million.

- Half a million of…