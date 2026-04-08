Τιμή πετρελαίου: Έπεσε κάτω από τα $100 το βαρέλι μετά την ανακοίνωση για κατάπαυση πυρός

Η κατάπαυση πυρός μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν- με το Ισραήλ να την αποδέχεται- επηρέασε αμέσως τις τιμές στο πετρέλαιο.

Πριν από τις ανακοινώσεις, η τιμή του WTI είχε αυξηθεί κατά περίπου 70% από το ξέσπασμα του πολέμου την 28η Φεβρουαρίου.

Τιμή πετρελαίου: Πόσο κοστίζει τώρα

Αρχικά, η τιμή του βαρελιού του West Texas Intermediate (WTI), αμερικανικής ποικιλίας αναφοράς στις διεθνείς αγορές αργού πετρελαίου, υποχωρούσε κατά σχεδόν 7% τις πρώτες πρωινές ώρες, μόλις μερικά λεπτά αφού ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι αποδέχεται πρόταση που έκανε το Πακιστάν να αναστείλει για δύο εβδομάδες τους καταστροφικούς βομβαρδισμούς εναντίον πολιτικών υποδομών του Ιράν που απειλούσε πως θα διέτασσε να εξαπολυθούν. Και λίγη ώρα πριν από το άνοιγμα των ασιατικών αγορών, στη 01:45 (σ.σ. ώρα Ελλάδας), η τιμή του WTI υποχωρούσε κατά 6,93%, στα 105,12 δολάρια.

Λίγες ώρες αργότερα, η τιμή του βαρελιού του West Texas Intermediate (WTI) συνέχιζε τη θεαματική πτώση της τις πρώτες πρωινές ώρες, κατά σχεδόν 18%, μετά τις αναγγελίες του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και της κυβέρνησης του Ιράν περί κατάπαυσης του πυρός για δύο εβδομάδες και έναρξης διαπραγματεύσεων ανάμεσά τους στο Πακιστάν προκειμένου να τερματιστεί ο πόλεμος. Και λίγη ώρα πριν από το άνοιγμα των ασιατικών αγορών, περί τις 02:30 (σ.σ. ώρα Ελλάδας), η τιμή του WTI υποχωρούσε κατά 17,64%, στα 93,03 δολάρια.

Οι τιμές του πετρελαίου κατέληξαν να υποχωρούν κατά 15% και πλέον τις πρώτες πρωινές ώρες, μετά τις ανακοινώσεις για κατάπαυση του πυρός «παντού» στη Μέση Ανατολή με «άμεση ισχύ», ανακουφίζοντας τις αγορές, με τους χρηματιστηριακούς δείκτες στην Ασία να απογειώνονται κατά τις πρώτες συναλλαγές. Περί τις 03:15 (ώρα Ελλάδας), η τιμή του West Texas Intermediate (WTI), αμερικανικής ποικιλίας αναφοράς, μειωνόταν κατά 15,40%, στα 99,55 δολάρια. Αυτή του βαρελιού του Μπρεντ Βόρειας Θάλασσας, ποικιλίας αναφοράς στις διεθνείς αγορές, έπεφτε κατά 15,03%, στα 92,85 δολάρια. Ο δείκτης Nikkei του χρηματιστηρίου στο Τόκιο σημείωνε αλματώδη άνοδο (+4%), όπως και ο Kospi σε αυτό της Σεούλ (+5,94%).

Υποχώρησαν έτσι κάτω από το φράγμα των 100 δολαρίων, σε κλίμα ευφορίας για την προοπτική κατάπαυσης του πυρός στο Ιράν και στη Μέση Ανατολή, όπου μαίνεται πόλεμος για πάνω από πέντε εβδομάδες.