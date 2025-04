Ουκρανία: Στους 34 οι νεκροί στη Σούμι- «Η Ρωσία περιφρονεί τις προσπάθειες Τραμπ» λέει ο Μακρόν

Τουλάχιστον 34 άνθρωποι -ανάμεσά τους δύο παιδιά- σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν από ρωσικό βαλλιστικό πύραυλο στην πόλη Σούμι της Ουκρανίας, την ώρα που οι άνθρωποι πήγαιναν στην εκκλησία για την Κυριακή των Βαΐων.

Δύο ρωσικοί πύραυλοι προσγειώθηκαν στο πολυσύχναστο κέντρο της πόλης, εκ των οποίων ο ένας χτύπησε ένα λεωφορείο τρόλεϊ γεμάτο επιβάτες, σύμφωνα με τον Guardian. Πλάνα από το σημείο έδειχναν πτώματα να κείτονται στο δρόμο, φλεγόμενα αυτοκίνητα και διασώστες να μεταφέρουν αιμόφυρτους επιζώντες.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε ότι υπάρχουν «δεκάδες νεκροί και τραυματίες πολίτες». Κατηγόρησε τη Ρωσία ότι προχώρησε σε σκόπιμη πράξη «τρομοκρατίας» και δήλωσε ότι απαιτείται «σκληρή αντίδραση» από τις ΗΠΑ, την Ευρώπη και τον υπόλοιπο κόσμο.

Σήμερα το πρωί, δύο ρωσικοί πύραυλοι έπληξαν την καρδιά της πόλης Σούμι στην Ουκρανία, προκαλώντας πολλές απώλειες μεταξύ των αμάχων, μεταξύ των οποίων και παιδιά για άλλη μια φορά. Όλοι γνωρίζουν: αυτός ο πόλεμος ξεκίνησε μόνο από τη Ρωσία. Και σήμερα, είναι σαφές ότι μόνο η Ρωσία επιλέγει να τον συνεχίσει - με κατάφωρη περιφρόνηση για τις ανθρώπινες ζωές, το διεθνές δίκαιο και τις διπλωματικές προσπάθειες του προέδρου Τραμπ» ανέφερε ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, με δήλωσή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Χρειάζονται ισχυρά μέτρα για να επιβληθεί κατάπαυση του πυρός στη Ρωσία. Η Γαλλία εργάζεται ακούραστα προς την κατεύθυνση αυτή, μαζί με τους εταίρους της. Στα θύματα, στους τραυματίες και σε όλη την Ουκρανία που συνεχίζει να αντιστέκεται: η αλληλεγγύη μας, ο σεβασμός μας, η ακλόνητη δέσμευσή μας» τόνισε ο Γάλλος πρόεδρος.

This morning, two Russian missiles struck the heart of the city of Sumy in Ukraine, causing numerous civilian casualties, including children once again.



Everyone knows: this war was initiated by Russia alone. And today, it is clear that Russia alone chooses to continue it…