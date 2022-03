Ουκρανία: Σφίγγει ο κλοιός στο Κίεβο, οχυρώνεται η Οδησσός- Αμφίβια απόβαση των Ρώσων στην Αζοφική Θάλασσα

Συνεχίζεται σήμερα στις 10:30 π.μ (τοπική ώρα) ο τέταρτος γύρος διαπραγματεύσεων μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, με αξιωματούχους και των δύο πλευρών να δείχνουν συγκρατημένη αισιοδοξία παρά τις ελάχιστες ενδείξεις ότι η θέση του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν έχει αλλάξει.

Σε πολεμικό επίπεδο, σφίγγει ο κλοιός γύρω από το Κίεβο αλλά και την Οδησσό ενώ νωρίς το πρωί μια πολυκατοικία εννέα ορόφων στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας φέρεται να δέχτηκε πυρά από ρωσικούς βομβαρδισμούς.

Η εφημερίδα Kyiv Independent αναφέρει ότι το κτίριο φλέγεται με τους πυροσβέστες να επιχειρούν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς.

Η κρατική υπηρεσία έκτακτης ανάγκης της Ουκρανίας δημοσίευσε μια ενημέρωση στις 7.30 π.μ. τοπική ώρα, λέγοντας ότι έλαβε μια αναφορά για φωτιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 5 το πρωί στην περιοχή Obolonskyi της πρωτεύουσας.

Οι διασώστες ξεκίνησαν αμέσως την απομάκρυνση των κατοίκων και την κατάσβεση της φωτιάς. Οι πληροφορίες σχετικά με τυχόν θύματα παραμένουν αβέβαιες, ανέφερε το πρακτορείο.

Σε ανθρωπιστικό επίπεδο, σχεδόν 2,7 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει την Ουκρανία με περισσότερους από 100.000 να έχουν φύγει τις τελευταίες 24 ώρες, σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

Οι περισσότεροι έχουν καταφύγει στην Πολωνία. Η Κρακοβία, η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Πολωνίας, παλεύει τώρα με τις νέες αφίξεις καθώς τα προσωρινά καταλύματα και τα καταφύγια παραμένουν γεμάτα.

Την ίδια ώρα Αμερικανοί αξιωματούχοι πιστεύουν ότι η Ρωσία έχει ζητήσει στρατιωτική υποστήριξη από την Κίνα εν μέσω ισχυρισμών ότι ο ρωσικός στρατός έχει έλλειψη σε ορισμένα είδη εξοπλισμών, όπως ανέφεραν αρχικά οι Financial Times.

Οι εξελίξεις οδήγησαν σε φόβους ότι το Πεκίνο μπορεί να υπονομεύσει τις προσπάθειες της Δύσης να βοηθήσει την Ουκρανία.

Ο σύμβουλος εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ, Τζέικ Σάλιβαν, προειδοποίησε το Πεκίνο ότι θα αντιμετωπίσει συνέπειες εάν βοηθήσει τη Μόσχα να αποφύγει τις σαρωτικές κυρώσεις για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Η Κίνα απάντησε στις αναφορές αυτές με τον εκπρόσωπο της πρεσβείας των ΗΠΑ στην Ουάσιγκτον, Liu Pengyu, να λέει στο CNN ότι «δεν είχε ακούσει ποτέ» για τα ρωσικά αιτήματα για όπλα, σημειώνοντας ότι η προτεραιότητα της Κίνας είναι να διασφαλίσει ότι η κατάσταση δεν θα κλιμακωθεί ή θα βγει εκτός ελέγχου.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες από την πλευρά τους, θα προσπαθήσουν να πείσουν την Κίνα να μην προμηθεύσει όπλα στη Ρωσία σε μια συνάντηση που αναμένεται στη Ρώμη.

Την ίδια ώρα, το υπουργείο Άμυνας της Βρετανίας ισχυρίζεται ότι οι ρωσικές ναυτικές δυνάμεις «απομονώνουν ουσιαστικά την Ουκρανία από το διεθνές θαλάσσιο εμπόριο», όπως αναφέρει η τελευταία ενημέρωση αμυντικών πληροφοριών του για την κατάσταση στην Ουκρανία.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 13 March 2022 Find out more about the UK government's response: https://t.co/cz8Q0vnsA5 🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/o28zuSsk3K

Ωστόσο, ο Ραμζάν Καντίροφ, ο ηγέτης της περιοχής της Τσετσενίας της Ρωσίας, φέρεται να βρίσκεται στην Ουκρανία μαζί με τις ρωσικές δυνάμεις, σύμφωνα με πλάνα που κοινοποιήθηκαν από τηλεοπτικά κανάλια της Τσετσενίας και αναρτήθηκαν στον λογαριασμό του στο Telegram.



Παράλληλα, σε ανακοίνωσή του ο Λευκός Οίκος χθες διαβεβαίωσε ότι επικοινωνία του Τζο Μπάιντεν και του Εμανουέλ Μακρόν, οι οποίοι δεσμεύτηκαν ότι η Ρωσία θα λογοδοτήσει για την εισβολή στην Ουκρανία.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον ανακοίνωσε ότι η κυβέρνηση της Βρετανίας θα δωρίσει περισσότερες από 500 κινητές γεννήτριες στην Ουκρανία για να βοηθήσει στην παροχή ενέργειας σε βασικά κτίρια, όπως νοσοκομεία, καταφύγια και μονάδες επεξεργασίας νερού.

Από την άλλη, ο ρυθμιστής κρατικών μέσων ενημέρωσης και επικοινωνίας της Ρωσίας, Rozcomnadzor, λέει ότι το Instagram θα απαγορευτεί, καθώς όπως υποστηρίζει ο ιστότοπος κοινωνικής δικτύωσης «καλεί σε βία κατά των Ρώσων».

Επιπλέον, σύμφωνα με το Reuters, o διευθύνων σύμβουλος της αμφιλεγόμενης εταιρείας αναγνώρισης προσώπου Clearview AI δήλωσε ότι το υπουργείο Άμυνας της Ουκρανίας άρχισε να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του.

O Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε νέο βιντεοσκοπημένο μήνυμά του προέτρεψε το ΝΑΤΟ να επιβάλει ζώνη απαγόρευσης πτήσεων μετά την επίθεση στη στρατιωτική βάση που έφερε τις μάχες κοντά στα πολωνικά σύνορα.

«Αν δεν κλείσετε τον ουρανό μας, είναι θέμα χρόνου να πέσουν ρωσικοί πύραυλοι στο έδαφός σας, στο έδαφος του ΝΑΤΟ», είπε.

Από την πλευρά του, το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας παραδέχτηκε την ευθύνη για την επίθεση με ρουκέτα στο Διεθνές Κέντρο Ειρηνευτικής και Ασφάλειας, μια στρατιωτική βάση, κοντά στα πολωνικά σύνορα την Κυριακή.

Σε επίπεδο διαπραγματεύσεων, ο σύμβουλος του προέδρου της Ουκρανίας, Mykhailo Podoliak, επιβεβαίωσε ότι οι συνομιλίες με τη Ρωσία θα πραγματοποιηθούν τη Δευτέρα μέσω σύνδεσης βίντεο.

«Πάλι. Οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται ασταμάτητα με τη μορφή βιντεοδιασκέψεων. Οι ομάδες εργασίας λειτουργούν συνεχώς. Ένας μεγάλος αριθμός ζητημάτων απαιτεί συνεχή προσοχή. Τη Δευτέρα, 14 Μαρτίου, θα πραγματοποιηθεί μια σύνοδος διαπραγματεύσεων για να συνοψίσουμε τα προκαταρκτικά αποτελέσματα» ανέφερε ο Podoliak σε ανάρτηση του στο Twitter.

Again. Negotiations go non-stop in the format of video conferences. Working groups are constantly functioning. A large number of issues require constant attention. On Monday, March 14, a negotiating session will be held to sum up the preliminary results…