Ουκρανία: Σειρήνες στο Κίεβο λίγο μετά την άφιξη Μακρόν, Σολτς και Ντράγκι

Σειρήνες προειδοποίησης για αεροπορική επιδρομή ακούγονται στο Κίεβο, λίγη ώρα μετά την άφιξη του καγκελάριου της Γερμανίας Όλαφ Σολτς, του προέδρου της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν και του πρωθυπουργού της Ιταλίας Μάριο Ντράγκι.

Οι τρεις Ευρωπαίοι ηγέτες επιβιβάστηκαν νωρίτερα σήμερα σε ειδικό τρένο στην Πολωνία και έφτασαν στην ουκρανική πρωτεύουσα όπου αναμένεται να συναντήσουν τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Πιο συγκεκριμένα, ο Σολτς, ο οποίος φορούσε τζιν παντελόνι και ένα μαύρο μπλουζάκι τύπου πόλο, ο Μακρόν με κοστούμι και λευκό πουκάμισο και ο Ντράγκι με ένα ανοιξιάτικο μπλε πουλόβερ, αφίχθησαν στην αποβάθρα του σιδηροδρομικού σταθμού του Κιέβου, όπου τους συνόδευσε ο πρεσβευτής της Γαλλίας στην Ουκρανία Ετιέν ντε Πονσέν.

«Είναι μια σημαντική στιγμή. Είναι ένα μήνυμα ενότητας που στέλνουμε στους Ουκρανούς», δήλωσε κατά την άφιξή του στο Κίεβο ο Μακρόν, ο οποίος θα συναντηθεί σήμερα με τον Ουκρανό πρόεδρο.

Ερωτηθείς γιατί η επίσκεψη πραγματοποιείται τώρα, ένας αξιωματούχος του Μεγάρου των Ηλυσίων απάντησε ότι οι τρεις ηγέτες θεώρησαν πως θα ήταν προτιμότερο να γίνει αυτή πριν από τη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ την ερχόμενη εβδομάδα όπου πρόκειται να συζητηθεί το αίτημα της Ουκρανίας για ένταξη στο μπλοκ των 27.

