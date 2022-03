Ουκρανία: Ρωσικές οβίδες έπληξαν κονβόι αμάχων- Τέσσερα παιδιά μεταξύ των τραυματιών

Ο κυβερνήτης της περιφέρειας Ζαπορίζια στην Ουκρανία, Oleksandr Starukh, ανέφερε σε ανάρτησή του ότι λεωφορεία που απομακρύνουν αμάχους από τις περιοχές της πρώτης γραμμής χτυπήθηκαν σήμερα από ρωσικούς βομβαρδισμούς.

Σύμφωνα με τον ίδιο, μεταξύ των τραυματιών υπάρχουν και τέσσερα παιδιά, όπως αναφέρει το Reuters.

«Τέσσερα παιδιά μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο», ανέφερε ο Oleksandr Staruk σε ανάρτησή του κατηγορώντας τις ρωσικές δυνάμεις.

«Σήμερα, περισσότερα από 20 λεωφορεία προσπάθησαν να περάσουν από τους ανθρωπιστικούς διαδρόμους. Ήταν πολύ δύσκολο να περάσουμε τη γραμμή των συγκρούσεων, γιατί συνεχίζονταν οι βομβαρδισμοί. Ελπίζω να μπορέσουμε να βγάλουμε κόσμο και να τους επιστρέψουμε σε κανονικές συνθήκες διαβίωσης.

»Σήμερα είναι μια δύσκολη μέρα, καθώς τα παιδιά υποφέρουν ξανά. Τέσσερα παιδιά μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Τρία παιδιά δέχθηκαν πυρά στην πρώην συνοικία Huliaypilsky, νυν Polohivsky. Οι οικογένειες ταξίδευαν για να φύγουν από τη Μαριούπολη» είπε μέσω Telegram.

Την είδηση κοινοποίησε και η ανεξάρτητη δημοσιογράφος Οlga Tokariuk.

Evacuation buses from Mariupol, carrying children, were shelled by Russians, there are severely injured - head of Zaporizhia military administration in a comment for Ukrainian public broadcaster