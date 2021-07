Τον πρώτο της non binary χαρακτήρα που ντουμπλάρει non binary ηθοποιός παρουσίασε στο κοινό της η αγαπημένη σειρά της Ντίσνεϊ The Owl House.

Η σειρά που μεταδίδεται από το κανάλι της Ντίσνεϊ ακολουθεί τις περιπέτειες της Λους, ενός 14χρονου Αμερικανο-δομινικανού κοριτσιού που πέφτει από ένα πόρταλ σε άλλο κόσμο.

Στη δεύτερη σεζόν που ξεκίνησε αυτόν τον μήνα, οι τηλε-θαυμαστές της σειράς είχαν τη χαρά να γνωρίσουν έναν ολοκαίνουργιο χαρακτήρα, τ@ Ρέιν Γουίσπερς.

Τ@ Ρέιν ντουμπλάρει στη σειρά @ Avi Roque, non-binary ηθοποιός λατινοαμεριακανικής καταγωγής.

«Όνειρο που γίνεται πραγματικότητα. Συμμετέχω ως Ρέιν Γουίσπερς, ευφυής και δουλευταράς αρχιμάγος του Bard Coven, στο νέο επεισόδιο του The Owl House…» έγραψε στο Twitter.

🦉✨DREAM COME TRUE✨🦉



I guest star as Raine Whispers (pronouns: they/them), the sharp and hardworking Head Witch of the Bard Coven, in the new episode of #TheOwlHouse

premiering July 24 at 10:00am ET/PT on #DisneyChannel and DisneyNOW. Make sure to check it out!! pic.twitter.com/zRkaGIDAgd