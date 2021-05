Η Μέγκαν Μαρκλ μόλις κέρδισε τον τελευταίο γύρο της νομικής μάχης ενάντια στον Associated Newspapers, τον εκδοτικό όμιλο που έχει στις Mail on Sunday and Mail Online, αναφορικά με τη δημοσίευση μιας χειρόγραφης επιστολής στον πατέρα της, Τόμας.

Ακρόαση, που έγινε στο Ανώτατο Δικαστήριο του Λονδίνου αποφάσισε μετά από 2,5 χρόνια ότι η 39χρονη δούκισσα του Σάσεξ, κατέχει το μοναδικό δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας στην επιστολή, την οποία έστειλε στον μπαμπά της τον Αύγουστο του 2018, μόλις τρεις μήνες μετά το γάμο της με τον Πρίγκιπα Χάρι

Οι δικηγόροι του Associated Newspapers Limited (ANL) είχαν προηγουμένως ισχυριστεί ότι ο πρώην επικεφαλής επικοινωνιών του Παλατιού, Jason Knauf κατείχε μέρος των πνευματικών δικαιωμάτων καθώς είχε δει μια πρώιμη έκδοση της επιστολής και έπαιξε ρόλο στη σύνταξή της.

Αυτός ο ισχυρισμός απορρίφθηκε την Τετάρτη, ωστόσο, όταν αποκαλύφθηκε ότι ο Knauf αρνήθηκε «εμφατικά» ότι έχει συν-γράψει την επιστολή.

Οι δικηγόροι από την πλευρά του παλατιού, και «ενεργώντας εκ μέρους της Αυτού Μεγαλειότητας της Βασίλισσας», δήλωσαν επίσης στους δικηγόρους της Μέγκαν Μαρκλ ότι «δεν θεωρούσαν ότι η βασιλική οικογένεια θα μπορούσε να είναι ιδιοκτήτης πνευματικών δικαιωμάτων».

«Ο κ. Knauf δεν συνέταξε, και δεν ισχυρίστηκε ποτέ ότι συνέταξε, κανένα μέρος του ηλεκτρονικού προσχεδίου ή της επιστολής», δήλωσαν οι δικηγόροι της Μέγκαν Μαρκλ σε επίσημα δικαστικά έγγραφα που κυκλοφόρησαν την Τετάρτη.

Πρόσθεσαν δε, ότι η Δούκισσα του Σάσεξ έγραψε την επιστολή χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Notes στο iPhone της «περίπου την πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου 2018».

Ωστόσο, αποκάλυψαν ότι η Μέγκαν είχε μοιραστεί το προσχέδιο της επιστολής της με τον πρίγκιπα Χάρι και τον Jason Knauf προκειμένου να λάβει «υποστήριξη, καθώς αυτή ήταν μια βαθιά οδυνηρή διαδικασία που είχαν ζήσει μαζί της και επειδή ο κ. Knauf ήταν υπεύθυνος για την διευθέτηση ανάλογων καταστάσεων σε ό,τι έχει να κάνει με τα βασιλικά πρόσωπα και τυχόν δημόσια προβλήματα (που ενδεχομένως προκύψουν)».

Ενώ ο Knauf παρείχε «γενικές ιδέες», που υποδηλώνουν ότι η Δούκισσα περιελάμβανε μια αναφορά για την κακή υγεία του πατέρα της στην επιστολή, η Mail «περιείχε μόνο την επιστολή της Δούκισσας», προσθέτουν τα σχετικά έγγραφα.

Η Μέγκαν Μαρκλ μήνυσε για πρώτη φορά το Associated Newspapers τον Σεπτέμβριο του 2019 για τη δημοσίευση αποσπασμάτων της «ιδιωτικής και εμπιστευτικής» επιστολής προς τον μπαμπά της σε πέντε άρθρα που δημοσιεύθηκαν τόσο σε έντυπη όσο και σε ηλεκτρονική μορφή τον Φεβρουάριο του 2019.

Τον Φεβρουάριο σημείωσε μεγάλη νίκη όταν ο δικαστής του Ανώτατου Δικαστηρίου Mark Warby αποφάσισε ότι η δούκισσα του Σάσεξ «είχε εύλογη προσδοκία ότι το περιεχόμενο της επιστολής θα παραμείνει ιδιωτικό», προσθέτοντας πως «Τα άρθρα της Mail παρενέβησαν σε αυτήν την εύλογη προσδοκία».

Ο δικαστής Warby αποφάσισε επίσης ότι η Mail είχε παραβιάσει τα πνευματικά δικαιώματα της επιστολής, αφήνοντας το ερώτημα ανοιχτό για το εάν η Δούκισσα του Σάσεξ ήταν ο μόνος ιδιοκτήτης των πνευματικών δικαιωμάτων. Το σημείο αυτό ο δικαστής το χαρακτήρισε ως «σκιά μεταξύ αδυναμίας και πραγματικότητας» από πλευράς της Mail.

Τον Μάρτιο, o Warby επιδίκασε επίσης στην Μέγκαν Μαρκλ το ποσό των 625.000 δολαρίων σε νομικά έξοδα λόγω της αξίωσης παραβίασης της ιδιωτικής ζωής και των πνευματικών δικαιωμάτων εναντίον του Associated Newspapers, ως μέρος μιας ευρύτερης απόφασης που υποχρεώνει τον όμιλο των εφημερίδων να πληρώσει το 90% των εκτιμώμενων νομικών εξόδων της δούκισσας του Σάσεξ, συνολικού ύψους 1,88 εκατομμυρίων δολαρίων για την υπόθεση.

Σήμερα, ο Warby επέβαλε στην Mail να πληρώσει και το υπόλοιπο 10% των δικαστικών εξόδων της Μέγκαν Μαρκλ.

Ο δικηγόρος του Associated Newspapers Andrew Caldecott, δεν θα κάνει έφεση στην απόφαση. Σε γραπτή ανακοίνωση, πρόσθεσε ότι ήταν «λυπηρό» για τον εκδότη της εφημερίδας, καθώς ο Knauf δεν είχε διευκρινίσει προηγουμένως τον ρόλο του στη σύνταξη της επιστολής.

Ο Caldecott πρόσθεσε ότι μόλις ο εκδότης συνειδητοποίησε τη δήλωση του Knauf, η νομική του ομάδα «αναγνώρισε γρήγορα τον αντίκτυπο των πληροφοριών που είχαν» και δήλωσε ότι δεν θα καταθέσει έφεση στην απόφαση.

Με πληροφορίες του People