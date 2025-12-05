ΔΙΕΘΝΗ
Όπρα Γουίνφρεϊ για απαγόρευση social σε ανήλικους κάτω των 16 ετών: Η Αυστραλία θα αλλάξει τη ζωή μιας γενιάς

Η Όπρα Γουίνφρεϊ επαίνεσε την απόφαση της Αυστραλίας να απαγορεύσει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τα παιδιά

Φωτ. αρχείου: EPA
Την απόφαση της Αυστραλίας να απαγορεύσει από την ερχόμενη εβδομάδα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τους κάτω των 16 ετών, επαίνεσε η Αμερικανίδα τηλεπαρουσιάστρια Όπρα Γουίνφρεϊ.

Ο νόμος, ο οποίος πρόκειται να τεθεί σε ισχύ στις 10 Δεκεμβρίου, θα αποκλείσει παιδιά και εφήβους από πλατφόρμες όπως οι TikTok, Instagram της Meta και Snapchat της Snap. Η κυβέρνηση λέει πως η απαγόρευση θα προστατεύσει τους νέους ανθρώπους από επιβλαβή περιεχόμενα και από αρπακτικά στο Ίντερνετ.

Κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο παρακολουθούν τον αντίκτυπο της απαγόρευσης, η οποία επιβάλλεται για πρώτη φορά παγκοσμίως και συνοδεύεται από ένα πρόστιμο έως 49,5 εκατομμυρίων δολαρίων Αυστραλίας (28,1 εκατομμύρια ευρώ). Οι περισσότερες πλατφόρες, στις οποίες αφορά η απαγόρευση, έχουν δηλώσει ότι θα συμμορφωθούν.

Περίπου 96% των εφήβων κάτω των 16 ετών στην Αυστραλία- περισσότεροι από ένα εκατομμύριο στη χώρα αυτή με πληθυσμό 27 εκατομμυρίων κατοίκων- έχουν λογαριασμούς σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σύμφωνα με την αυστραλιανή ρυθμιστική αρχή για το Ίντερνετ.

Όπρα Γουίνφρεϊ: Η Αυστραλία ανοίγει τον δρόμο για τον υπόλοιπο κόσμο

Η Γουίνφρεϊ, η οποία κάνει αυτή τη στιγμή περιοδεία για ομιλίες σε όλη την Αυστραλία, δήλωσε ότι την ανησυχεί ιδιαίτερα ο αντίκτυπος του Ίντερνετ στα νεαρά αγόρια.

«Είναι όλοι αυτοί οι νέοι άνθρωποι που δεν μπορούν στην πραγματικότητα να επικοινωνήσουν ή να κάνουν μια συζήτηση, ιδιαίτερα νεαρά αγόρια, επειδή εθίζονται τόσο νωρίς στο πορνό και δεν ξέρουν στην πραγματικότητα πώς να ζητήσουν από κάποιον να βγουν ραντεβού, δεν έχουν εμπειρία της κοινωνικοποίησης του να μιλάει κάποιος σε πραγματικό πρόσωπο», δήλωσε.

«Πιστεύω ότι θα αλλάξετε τη ζωή μιας ολόκληρης γενιάς παιδιών, τα οποία θα έχουν καλύτερη ζωή. Έτσι, για άλλη μια φορά, η Αυστραλία ανοίγει τον δρόμο για τον υπόλοιπο κόσμο», τόνισε η Γουίνφρεϊ στη διάρκεια εκδήλωσης χθες, Πέμπτη, το βράδυ στο Σίδνεϊ, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, τονίζοντας πως η κίνηση αυτή θα βοηθήσει τους νέους ανθρώπους να κοινωνικοποιηθούν περισσότερο.

