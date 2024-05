Ολλανδία: Φιλοπαλαιστίνιοι διαδηλωτές κατέλαβαν πανεπιστημιακά κτίρια σε τρεις πόλεις

Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις και οι διαμαρτυρίες στα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα.

Από νωρίς το πρωί της Δευτέρας, φιλοπαλαιστίνιοι διαδηλωτές κατέλαβαν πανεπιστημιακά κτίρια στις πόλεις Άμστερνταμ, Γκρόνινγκεν και Αϊντχόφεν της Ολλανδίας. Σε ανακοίνωσή τους, καταδικάζουν τον πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα, την ώρα που εκπρόσωπος τύπου του πανεπιστημίου του Άμστερνταμ, συνέστησε σε ανθρώπους που δεν σχετίζονται με τις κινητοποιήσεις να αποχωρήσουν από το κτίριο.

Από τη μεριά του, το Πανεπιστήμιο Τεχνολογίας του Αϊντχόφεν επιβεβαίωσε πως υπάρχουν «δεκάδες φοιτητές που διαδηλώνουν έξω, κοντά σε 10-15 σκηνές», ενώ μέχρι τώρα το Πανεπιστήμιο του Γκρόνινγκεν δεν έχει κάνει κάποια επίσημη δήλωση για τις κινητοποιήσεις. Οι διαδηλώσεις των φοιτητών στην Ολλανδία για τον πόλεμο στη Γάζα μετρούν μία εβδομάδα σήμερα.

Κατά τη διάρκεια των κινητοποιήσεων, υπενθυμίζεται πως σημειώθηκαν συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και δυνάμεων της αστυνομίας στο πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ. Αξίζει να σημειωθεί πως τόσο στις ΗΠΑ όσο και στην Ευρώπη, οι φοιτητές ζητούν ειρηνικά κατάπαυσης του πυρός τη Λωρίδα της Γάζας, αλλά και από τις σχολές τους, να διακόψουν κάθε οικονομικό δεσμό με εταιρείες που έχουν σχέση με το Ισραήλ.