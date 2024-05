Από τις ΗΠΑ η «ιντιφάντα» των φοιτητών υπέρ της Παλαιστίνης εξαπλώνεται σε πανεπιστήμια στην Ευρώπη

Σε όλο τον κόσμο, από τις ΗΠΑ μέχρι την Ευρώπη, φιλοπαλαιστίνιοι φοιτητές συνεχίζουν τις καταλήψεις στα πανεπιστήμια ενάντια στην χερσαία επιχείρηση του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας.

Την ώρα που οι καταλήψεις στην Ευρώπη και συγκεκριμένα στα πανεπιστήμια της Ολλανδίας, του Βελγίου και της Ισπανίας συνεχίζονται, η κατάσταση παραμένει τεταμένη για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα στο Άμστερνταμ. Η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη 32 ατόμων, διαλύοντας παράλληλα μία διαμαρτυρία για τον πόλεμο στη Γάζα στο Πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ.

Σε βίντεο που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου, διακρίνονται αστυνομικοί να χτυπούν διαδηλωτές και να γκρεμίζουν αυτοσχέδια οδοφράγματα από γραφεία και ξύλινες παλέτες που φαίνεται ότι είχαν χρησιμοποιηθεί από τους διαδηλωτές. Στα πλάνα διακρίνονται παράλληλα φοιτητές να φωνάζουν «Ντροπή σας» την ώρα που αστυνομικοί απομακρύνουν άλλους φοιτητές.

University of Amsterdam did not teach the student protestors that Caterpillar Inc fully supports the Zionist settlers and will bulldoze and flatten you like Rachel Corrie if you dare to speak against Israel in any western civilization in Europe Oceania and Americas pic.twitter.com/7Up5u2DNKb — SynCronus (@syncronus) May 9, 2024

Dutch police deals with pro-Hamas elements at the University of Amsterdam... pic.twitter.com/cqp339iB3M — Alex Perez Abba. (@AlexPer51573831) May 9, 2024

Στον απόηχο των πρωτοφανών συγκρούσεων που σημειώνονται στο Άμστερνταμ, ο Ολλανδός πρωθυπουργός Μαρκ Ρούτε, από την πλευρά του υποστήριξε ότι τα γεγονότα στο πανεπιστήμιο ξεπέρασαν τα όρια. «Οι διαδηλώσεις επιτρέπονται. Πάντα. Αλλά η χρήση βίας κατά της αστυνομίας και η πρόκληση καταστροφών δεν επιτρέπεται ποτέ. Σταματήστε το!», ανέφερε χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του στα social media.

Παράλληλα, τόνισε πως «όλο και πιο συχνά και με όλο και πιο σκληρά λόγια, η βία στη Γάζα χρεώνεται στους Εβραίους Ολλανδούς», χαρακτηρίζοντας το γεγονός αυτό αδικαιολόγητο και μια «μορφή αντισημιτισμού που πρέπει να συνεχίσουμε να πολεμάμε δυνατά και ξεκάθαρα». Την ίδια ώρα στο πανεπιστήμιο της Ουτρέχτης, φοιτητές κατέλαβαν ένα κτίριο σε ένδειξη διαμαρτυρίας, ενώ στο Βέλγιο δεκάδες φοιτητές συνέχισαν την κατάληψη του πανεπιστημίου της Γάνδης σε μια τριήμερη διαμαρτυρία που συνδύασε αιτήματα σχετικά με τη Γάζα αλλά και την κλιματική κρίση.

They covered their faces and wore the Palestinian keffiyeh. The Dutch police are following the undercover method to arrest students in solidarity with #Palestine at Utrecht University. pic.twitter.com/vZyUsUSAV4 — Muhammad Yousaf (@MuhammadYo95978) May 9, 2024

Utrecht University Dutch:

Even under police warnings, students continued to carry out solidarity actions for Gaza#Rafah

#RafahUnderAttack

#فريق_مجاهدون pic.twitter.com/xinNHvgbTy — Mutya fath (@FathMutya48633) May 9, 2024

Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις των φοιτητών και στα πανεπιστήμια της Ισπανίας

Διαμαρτυρίες και κινητοποιήσεις συνεχίζονται και σε διάφορα πανεπιστήμια της Ισπανίας, όπως στης Βαλένθια, όπου φοιτητές έστησαν σκηνές πριν από 11 ημέρες, ζητώντας από τη χώρα να διακόψει κάθε δεσμό με το Ισραήλ. Στο πανεπιστήμιο της Μαδρίτης περίπου 200 φοιτητές κατασκήνωσαν σε 80 σκηνές σε έναν καταυλισμό που στήθηκε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα. Παρόμοιες πρωτοβουλίες παράλληλα ξεκίνησαν και στη Βαρκελώνη.

Spanish universities join the international wave of student occupations in solidarity with Palestine.

Demanding an end to all cooperation with Israel. Students at the University of #Valencia have been in occupation for almost a week now. #Rafah #FreePalestine #GazaGenocide pic.twitter.com/pGQIE8BbKZ — Sheikh Zubaer 🇵🇸 (@sheikhazubaer) May 9, 2024

Οι διαμαρτυρίες στην Ισπανία έλαβαν τη στήριξη της υπουργού επιστήμης και καινοτομίας της χώρας, Ντιάνα Μοράν, η οποία δήλωσε στους δημοσιογράφους νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ότι ήταν υπερήφανη για την κινητοποίηση των φοιτητών. Τα ισπανικά πανεπιστήμια δεν πρέπει να είναι μόνο «ένας τόπος ακαδημαϊκής εκπαίδευσης, αλλά και κριτικής σκέψης», τόνισε χαρακτηριστικά.

Σημειώνεται πως η Ιρλανδία και η Ισπανία είναι εδώ και μήνες μεταξύ των μεγαλύτερων επικριτών του Ισραήλ για τον πόλεμο στη Γάζα, ενώ και οι δύο ήταν έτοιμες να αναγνωρίσουν την παλαιστινιακή κρατική υπόσταση από τις 21 Μαΐου. Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ο πρωθυπουργός της Ιρλανδίας Σάιμον Χάρις, δήλωσε ότι μίλησε με τον Ισπανό ομόλογό του Πέδρο Σάντσεθ, σχετικά με την κοινή τους επιθυμία να προωθήσουν την παλαιστινιακή κρατική οντότητα.

Η επιτάχυνση της αναγνώρισης της Παλαιστίνης έρχεται την ώρα που οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποκρούουν τις αυξανόμενες πιέσεις για να απαντήσουν στην επιχείρηση του Ισραήλ στη Ράφα. Τουλάχιστον 67 ευρωβουλευτές έχουν υπογράψει επιστολή με την οποία καλούν τους ηγέτες της ΕΕ να συγκαλέσουν «επείγουσα συνεδρίαση για να συζητήσουν την απάντηση της ΕΕ στα γεγονότα στη Ράφα».

