Ολλανδία: 7 εκατομμύρια τουλίπες στο πιο διάσημο ανοιξιάτικο πάρκο της Ευρώπης

Με την έναρξη της περιόδου των τουλιπών στην Ολλανδία, οι Κήποι του Κεουκενχόφ άνοιξαν και φέτος τις πύλες τους, για 77η χρονιά, στην πόλη Λίσσε.

Θεωρούμενοι ένας από τους μεγαλύτερους κήπους τουλιπών στον κόσμο, οι Κήποι του Κεουκενχόφ εκτείνονται σε 320 στρέμματα και παραμένουν ανοιχτοί για περίπου οκτώ εβδομάδες, από τον Μάρτιο έως τον Μάιο, προσελκύοντας επισκέπτες από κάθε γωνιά του πλανήτη.

Ύστερα από μήνες προετοιμασίας, οι τουλίπες φτάνουν συνήθως στην κορύφωση της ανθοφορίας τους στα μέσα Απριλίου, την περίοδο που το πάρκο δείχνει στο πιο εντυπωσιακό του πρόσωπο.

Ολλανδία: Κάθε χρόνο επισκέπτονται τον χώρο περίπου 1,4 εκατ. άνθρωποι

Κάθε χρόνο, περίπου 1,4 εκατομμύρια άνθρωποι επισκέπτονται τον χώρο, με το 80% να προέρχεται από το εξωτερικό.

Οι επισκέπτες μπορούν να περιηγηθούν σε διαδρόμους 15 χιλιομέτρων μέσα στους κήπους, όπου συναντούν περισσότερα από 2.500 δέντρα από πάνω από 100 διαφορετικά είδη. Την άνοιξη ξεχωρίζουν και οι ανθισμένες κερασιές με περισσότερες από 100 ποικιλίες, ενώ στον χώρο εκτίθενται και περίπου 50 έργα τέχνης.

Στον ιστορικό κήπο, ο οποίος έχει γίνει γνωστός ως ο «Κήπος της Ευρώπης», όπου ανθίζουν τουλίπες με παράδοση αιώνων, οι επισκέπτες έχουν επίσης τη δυνατότητα να μάθουν περισσότερα για ανοιξιάτικα λουλούδια όπως οι τουλίπες και οι νάρκισσοι. Παράλληλα, προσφέρονται δραστηριότητες όπως ενοικίαση ποδηλάτων και βαρκάδες στα γύρω ανθισμένα χωράφια.

Ολλανδία: Ποικιλίες και εντυπωσιακοί αριθμοί

Σύμφωνα με τη Nova Mesman, υπεύθυνη επικοινωνίας των Κήπων, το πάρκο αποτελεί «τον πιο όμορφο ανοιξιάτικο κήπο στον κόσμο». Όπως εξηγεί, κάθε χρόνο φυτεύονται περίπου 7 εκατομμύρια βολβοί λουλουδιών από τους κηπουρούς του πάρκου, οι οποίοι προέρχονται από περίπου 100 διαφορετικές εταιρείες.

Στον χώρο καλλιεργούνται περίπου 800 διαφορετικές ποικιλίες τουλιπών και 200 ποικιλίες ναρκίσσων, χωρίς κάποια να ξεχωρίζει ως η πιο δημοφιλής. Για το 2026, το πάρκο θα παραμείνει ανοιχτό καθημερινά από τις 19 Μαρτίου έως τις 10 Μαΐου, ενώ φιλοξενούνται και τρεις εσωτερικές εκθέσεις λουλουδιών.

Την ίδια ώρα, οι επισκέπτες μιλούν για μία «μοναδική εμπειρία». Χαρακτηριστικό παράδειγμα, η Stella Gorke από την Αυστρία, που επισκέφθηκε για πρώτη φορά το Άμστερνταμ και δήλωσε ότι η επίσκεψη στους Κήπους ήταν μία «απαραίτητη στάση«.

«Οι τουλίπες είναι πραγματικά πανέμορφες. Τα χρώματα είναι έντονα και μυρίζουν υπέροχα. Αν έρθεις εδώ την άνοιξη, θα περάσεις υπέροχα», είπε. Από την πλευρά της, η Tina Golovina, που ταξίδεψε από τον Καναδά με τα παιδιά της, σημείωσε ότι επισκέφθηκαν την Ολλανδία αποκλειστικά για το πάρκο: «Είναι εντυπωσιακό και μοναδικό. Δεν έχω ξαναδεί τόσο όμορφες τουλίπες».

Η El Estilore από τις Φιλιππίνες περιέγραψε την εμπειρία ως «συγκλονιστική», τονίζοντας ότι δεν είχε ξαναδεί τόση ποικιλία λουλουδιών, αν και παρατήρησε ότι ο κόσμος ήταν πολύ περισσότερος από ό,τι περίμενε.

Αντίστοιχα, η Ambra Di Cintio από την Ιταλία χαρακτήρισε τον κήπο «πολύ, πολύ όμορφο», επισημαίνοντας και τις ευνοϊκές καιρικές συνθήκες της ημέρας.

Με πληροφορίες από Euronews, Daily Sabah