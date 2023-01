ΟΗΕ: Κάθε 4,4 δευτερόλεπτα πεθαίνει ένα παιδί ή ένας νέος

Υπολογίζεται ότι 5 εκατομμύρια παιδιά πέθαναν πριν από τα πέμπτα τους γενέθλια και άλλα 2,1 εκατομμύρια παιδιά και νέοι ηλικίας 5-24 ετών έχασαν τη ζωή τους το 2021, σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις που δημοσίευσε η Διυπηρεσιακή Ομάδα των Ηνωμένων Εθνών για την Εκτίμηση της Παιδικής Θνησιμότητας (UN IGME).

The death of every child is an enormous tragedy.



In 2021:

♦️ 5 million children died before their 5th birthday

♦️ 2.1 million older children & young people lost their lives



That’s 1 loss every 4.4 seconds!



Most of these deaths were preventable with access to quality healthcare