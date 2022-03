Οι μάχες μαίνονται έξω από το Κίεβο, υπό πολιορκία πολλές πόλεις - Σε τέλμα η διπλωματία

Η Ουκρανία κατηγόρησε το Σάββατο τις ρωσικές δυνάμεις για επίθεση κατά αυτοκινητοπομπής αμάχων και γυναικόπαιδων που στοίχισε τη ζώη επτά ανθρώπων.

Παράλληλα, σε τέλμα φαίνεται να βρίσκονται οι διπλωματικές προσπάθειες ηγετών της Δύσης να πείσουν τον Ρώσο πρόεδρο να τερματίσει τον πόλεμο.



Ενώ η επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία βρίσκεται στην τρίτη εβδομάδα της, η υπηρεσία πληροφοριών ανέφερε πως επτά άνθρωποι, μεταξύ αυτών κι ένα παιδί, σκοτώθηκαν ενώ προσπαθούσαν να φύγουν από το χωριό Περεμόχα, στην περιφέρεια του Κιέβου.

«Μετά την επίθεση, οι κατακτητές ανάγκασαν όσους είχαν απομείνει από το κομβόι να γυρίσουν πίσω στο χωριό Περεμόχα και δεν τους αφήνουν να φύγουν από εκεί», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η υπηρεσία πληροφοριών.

«Οι Ρώσοι πυροβόλησαν εναντίον ενός κομβόι γυναικών και παιδιών στην περιφέρεια του Κιέβου, που προσπαθούσαν να απομακρυνθούν από την περιοχή μέσω ενός διαδρόμου εγκεκριμένου εκ των προτέρων. Ο απολογισμός αυτής της βάναυσης ενέργειας είναι 7 νεκροί. Ένας μεταξύ αυτών είναι ένα παιδί», σύμφωνα με την πηγή αυτή.

«Η προστασία των αμάχων σε ένοπλες συγκρούσεις διέπεται από το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο», αναφέρει η ανάρτηση στο Facebook, προσθέτοντας ότι σκόπιμες επιθέσεις, ως εκ τούτου, ισοδυναμούν με εγκλήματα πολέμου.

Η Ρωσία αρνείται ότι στοχεύει αμάχους από τότε που εισέβαλε στην Ουκρανία στις 24 Φεβρουαρίου.



Υπό ρωσική πολιορκία πολλές πόλεις



Οι σειρήνες που προειδοποιούν για ενδεχόμενες αεροπορικές επιδρομές ηχούσαν στις περισσότερες ουκρανικές πόλεις και σήμερα.



Επιθέσεις με ρουκέτες έπληξαν αεροπορική βάση και αποθήκη πυρομαχικών κοντά την πόλη Βασίλκιβ στην περιφέρεια Κιέβου, σύμφωνα με τον δήμαρχο της περιοχής.

An oil depot was hit once again in Vasylkiv, south of Kyiv. Heavy smoke can be seen rising from the site. pic.twitter.com/OcxkvzXx4s — Michael A. Horowitz (@michaelh992) March 12, 2022

Visual of a military airfield in Vasylkiv, a warehouse of rocket and artillery weapons was hit. The oil depot is also caught fire. #Ukraine pic.twitter.com/gDQHP0VYDw — OsintTv (@OsintTv) March 12, 2022

Αποκαμωμένος κυβερνήτης του Τσέρνιγκοφ, περίπου 150 χλμ βορειοανατολικά του Κιέβου, σε βίντεό του περιέγραψε την καταστροφή ξενοδοχείου που επλήγη, με την πόλη να είναι χωρίς ρεύμα, νερό, αέριο και θέρμανση.

#Chernihiv was left without electricity, gas, water and heating, according to Vyacheslav Chaus, head of the regional administration.



In addition, yesterday the occupiers shelled the city center and hit the building of the Hotel Ukraina. pic.twitter.com/JOVAyJQmut — NEXTA (@nexta_tv) March 12, 2022

«Δεν υπάρχει ξενοδοχείο πια. Όμως, υπάρχει ακόμα η Ουκρανία και θα νικήσει» ανέφερε ο ίδιος, σκουπίζοντας τα δάκρυα από τα μάτια του.

#Chernihiv - without electricity, practically without water, heat and gas. There are problems with mobile communications and the Internet



The Governor of the region Vyacheslav Chaus spoke about the situation in the city on the morning of March 12. pic.twitter.com/7s2OrJN0VN — Oriannalyla 🇺🇦 (@Lyla_lilas) March 12, 2022



To βρετανικό υπουργείο Άμυνας γνωστοποίησε πως οι μάχες βορειοδυτικά της ουκρανικής πρωτεύουσας συνεχίζονται, με τον κύριο όγκο χερσαίων δυνάμεων μόλις 16 χλμ μακριά από τον κέντρο του Κιέβου.



Χάρκοβο, Τσερνίγκιβ, Σούμι και Μαριούπολη παραμένουν υπό πολιορκία και διαρκείς βομβαρδισμούς. Σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, κάποιες μικρές πόλεις δεν υπάρχουν πια.

#Kharkiv after the bombing. Putin's killers can only destroy and bring death to peaceful cities pic.twitter.com/e0t40v9831 — NEXTA (@nexta_tv) March 12, 2022

Οι ρωσικές επιδρομές έχουν παγιδεύσει χιλιάδες ανθρώπους στις πολιορκούμενες πόλεις, ενώ έχουν εξαναγκάσει σε βίαιη φυγή από τις εστίες τους πάνω από 2,5 εκατ. Ουκρανούς.



Ο κυβερνήτης του Κιέβου, Ολεκσίι Κουλέμπα τόνισε πως οι μάχες και οι επαπειλούμενες αεροπορικές επιδρομές συνεχίστηκαν και το Σάββατο.

Οι διαρκείς επιθέσεις δυσχεραίνουν την μεταφορά αθρωπιστικής βοήθειας προς τη Μαριούπολη, ανέφερε ο κυβερνήτης του Ντονέτσκ.

«Υπάρχουν αναφορές για λεηλασίες και βίαιες διαμάχες μεταξύ των πολιτών για τις ελάχιστες προμήθειες βασικών προϊόντων που παραμένουνστην πόλη» σημείωσε η αρμόδια υπηρεσία των Ηνωμένων Εθνών στην περιοχή.



Σε τέλμα η διπλωματία



Κι όλα αυτά ενώ ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν δεν επέδειξε προθυμία για τον τερματισμό του πολέμου με την Ουκρανία, κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν και τον καγκελάριο της Γερμανίας Όλαφ Σολτς.

Σύμφωνα με αξιωματούχο της γαλλικής προεδρίας, Μακρόν και Σολτς επανέλαβαν την έκκλησή τους για την άμεση εφαρμογή μιας κατάπαυσης του πυρός στην Ουκρανίας ως προϋπόθεση για την πλήρη διεξαγωγή διαπραγματεύσεων.

Κατά τη διάρκεια αυτής της τηλεφωνικής επικοινωνίας, διάρκειας μιάμισης ώρας, ο Γάλλος πρόεδρος και ο Γερμανός καγκελάριος κάλεσαν επίσης τη Ρωσία να «άρει την πολιορκία» της Μαριούπολης, όπου η κατάσταση είναι «ανθρωπίνως αβάστακτη», επισήμανε η γαλλική προεδρία.

Επιπλέον, οι κατηγορίες του Βλαντίμιρ Πούτιν σχετικά με «κατάφωρες παραβιάσεις» του ανθρωπιστικού δικαίου από τις ουκρανικές δυνάμεις είναι «ψέματα», αντέδρασε το Ελιζέ, έπειτα από την τριμερή τηλεφωνική συνδιάλεξη.

Υπενθυμίζεται πως ο Πούτιν έκανε λόγο, κατά τη διάρκεια μιας τηλεφωνικής συνδιάλεξης με τους δύο ηγέτες, για «εξωδικαστικές δολοφονίες αντιφρονούντων», για «απαγωγές αμάχων» και τη «χρήση τους ως ανθρώπινες ασπίδες», όπως και για την «ανάπτυξη βαρέων όπλων σε κατοικημένες περιοχές, κοντά σε νοσοκομεία, σχολεία και παιδικούς σταθμούς», επισημαίνεται σε μια ανακοίνωση του Κρεμλίνου.

«Ο Βλαντίμιρ Πούτιν παρότρυνε τον Μακρόν και τον Σολτς να ασκήσουν επιρροή στις αρχές του Κιέβου για να τερματίσουν αυτές τις εγκληματικές ενέργειες», συμπλήρωσε η ρωσική προεδρία.

Με πληροφορίες από Reuters