Οι εντυπωσιακές άμαξες για τη στέψη του βασιλιά Καρόλου

Ο Κάρολος στις 6 Μαΐου στέφεται και επίσημα βασιλιάς του βρετανικού θρόνου και ολοένα και έρχονται στο φως νέες λεπτομέρειες για την τελετή της στέψης και τα παρελκόμενα αυτής.

Όπως αναφέρει το Reuters ο βασιλιάς Κάρολος και η σύζυγός του Καμίλα θα μεταφερθούν από και προς τη στέψη τους στις 6 Μαΐου με την παλαιότερη και τη νεότερη βασιλική άμαξα της Βρετανίας.

Η πορεία που θα ακολουθήσει στις 6 Μαΐου με την άμαξά του ο βασιλιάς Κάρολος και η Καμίλα, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχει δώσει στη δημοσιότητα η βασιλική οικογένεια, είναι πιο σύντομη από αυτή που έκανε η μητέρα του Βασίλισσα Ελισάβετ στη δική της στέψη το 1953. Ο λόγος είναι ότι θέλει να έχει μια πιο σεμνή διαδικασία με μοντέρνες πινελιές, όπως ανέφερε το παλάτι του Μπάκιγχαμ.

