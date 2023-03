Το πρώτο επίσημο πορτρέτο του βασιλιά Κάρολου έγινε σε 2 εβδομάδες- και τον δείχνει με βραχιόλι

Την ώρα που ο βασιλιάς Κάρολος πραγματοποιεί επίσκεψη στη Γερμανία, το Παλάτι έδωσε στη δημοσιότητα το πρώτο επίσημο πορτρέτο του, που φιλοτέχνησε ένας 35χρονος ζωγράφος σε δυο εβδομάδες.

Ο Άλιστερ Μπάρφορντ κλήθηκε να ολοκληρώσει το έργο μέσα σε δύο εβδομάδες, κάτι μάλλον εύκολο για τον ίδιο, αφού είχε ζωγραφίσει και το πορτρέτο της βασίλισσας Ελισάβετ το 2015.

Το πορτρέτο απεικονίζει τον βασιλιά Κάρολο με μπλε κοστούμι, λευκό πουκάμισο, ροζ γραβάτα ενώ στο χέρι του φοράει ένα βραχιόλι που του έδωσε ο αρχηγός των ιθαγενών του Αμαζονίου, το οποίο λέγεται ότι συμβολίζει το πάθος του για τη βιωσιμότητα και για την κλιματική αλλαγή.

Μέσω εικόνων και σκίτσων από μια εμφάνιση του βασιλιά Καρόλου κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στο Μπάκιγχαμ, τον Φεβρουάριο του 2023, για την κλιματική αλλαγή, ο Άλιστερ Μπάρφορντ έπρεπε να φιλοτεχνήσει τον πίνακα.

«Είναι μεγάλη ευθύνη να δημιουργείς ένα πορτρέτο κάποιου που σημαίνει τόσα πολλά για τόσους πολλούς. Ήθελα να αποτυπώσω τη ζεστασιά και την ευαισθησία του, καθώς και την ενσυναίσθηση που επιδεικνύει πάντα στις αλληλεπιδράσεις του με ανθρώπους που γνώρισε», σημειώνει.

Σύμφωνα με το Τatler, το νέο πορτρέτο του βασιλιά Καρόλου αναμένεται να αποτελέσει το εξώφυλλο του περιοδικού Illustrated Coronation Edition.

Ο βασιλιάς Κάρολος προσγειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης στο αεροδρόμιο του Βερολίνου, στην πρώτη επίσημη επίσκεψή του στο εξωτερικό ως μονάρχη και έγινε δεκτός με τιμητικό άγημα και κανονιοβολισμούς.

