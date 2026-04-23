Οι δισεκατομμυριούχοι στον κόσμο μπορεί να φτάσουν τους 4.000 μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια

Σήμερα υπάρχουν 3.110 δισεκατομμυριούχοι στον πλανήτη, όμως νέες εκτιμήσεις δείχνουν ότι ο υπερπλούτος συνεχίζει να αυξάνεται με ολοένα και ταχύτερο ρυθμό

The LiFO team
The LiFO team
Φωτ. Getty Images
Ο αριθμός των δισεκατομμυριούχων στον κόσμο ενδέχεται να φτάσει σχεδόν τους 4.000 έως το 2031, σύμφωνα με εκτιμήσεις, καθώς ο υπερπλούτος συνεχίζει να αυξάνεται με ολοένα και ταχύτερο ρυθμό.

Σήμερα υπάρχουν 3.110 δισεκατομμυριούχοι παγκοσμίως, σύμφωνα με ανάλυση της εταιρείας ακινήτων Knight Frank.

Ο αριθμός αυτός προβλέπεται να αυξηθεί κατά 25% μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια, φτάνοντας τους 3.915.

Παράλληλα, αυξάνεται ραγδαία και η κατηγορία των πολυεκατομμυριούχων, με τα άτομα που διαθέτουν περιουσία τουλάχιστον 30 εκατ. δολαρίων να έχουν αυξηθεί από 162.191 το 2021 σε 713.626 σήμερα, μία αύξηση άνω του 300%.

Ο πλούτος των δισεκατομμυριούχων και εκατομμυριούχων έχει «εκτοξευθεί»

Ο επικεφαλής έρευνας της Knight Frank, δήλωσε ότι ο πλούτος των δισεκατομμυριούχων και εκατομμυριούχων έχει «εκτοξευθεί» λόγω των κερδών από τον τεχνολογικό τομέα, ιδιαίτερα την τεχνητή νοημοσύνη, σημειώνοντας ότι η δημιουργία μεγάλων περιουσιών «ποτέ δεν ήταν πιο εύκολη ή πιο γρήγορη».

Η μεγαλύτερη αύξηση στον αριθμό των δισεκατομμυριούχων αναμένεται στη Σαουδική Αραβία, όπου προβλέπεται υπερδιπλασιασμός από 23 το 2026 σε 65 το 2031. Αντίστοιχα αυξήσεις προβλέπονται και σε χώρες όπως η Πολωνία και η Σουηδία.

Την ίδια ώρα, διευρύνεται το χάσμα μεταξύ πλουσίων και φτωχών παγκοσμίως, με εκτιμήσεις να δείχνουν ότι ένα εξαιρετικά μικρό ποσοστό του πληθυσμού ελέγχει δυσανάλογο μέρος του παγκόσμιου πλούτου.

Η έρευνα επισημαίνει επίσης ότι η συνολική περιουσία των δισεκατομμυριούχων ανέρχεται σε περίπου 18,3 τρισεκατομμύρια δολάρια, ενώ οι μεγαλύτερες περιουσίες παγκοσμίως παραμένουν στα χέρια λίγων ατόμων του τεχνολογικού κλάδου, όπως ο Έλον Μασκ, ο Τζεφ Μπέζος και ο Λάρρυ Πέιτζ.

Σύμφωνα με την ανάλυση, η παγκόσμια γεωγραφία του πλούτου αλλάζει, με την Ασία να αναμένεται να ξεπεράσει τη Βόρεια Αμερική στον αριθμό δισεκατομμυριούχων έως το 2031, καθώς η οικονομική ισχύς μετατοπίζεται σταδιακά σε νέες αγορές.

Με πληροφορίες από Guardian

Διεθνή

Οικονομία / Oxfam: Τα περσινά κέρδη των δισεκατομμυριούχων της G20 θα έβαζαν τέλος στη φτώχεια των ανθρώπων

Η ΜΚΟ καλεί οι πλούσιοι του κόσμου να «φορολογηθούν με δίκαιο τρόπο για να συμβάλουν να τερματιστεί η φτώχεια και να καταπολεμηθεί η απορρύθμιση του κλίματος»
Οι φόβοι της Silicon Valley: Γιατί οι δισεκατομμυριούχοι της τεχνολογίας χτίζουν καταφύγια

Τech & Science / Οι φόβοι της Silicon Valley: Γιατί οι δισεκατομμυριούχοι της τεχνολογίας χτίζουν καταφύγια

Από το υπόγειο συγκρότημα του Μαρκ Ζούκερμπεργκ στη Χαβάη μέχρι τις επενδύσεις της Silicon Valley στη Νέα Ζηλανδία, η νέα τεχνολογική ελίτ φαίνεται να προετοιμάζεται για το απίθανο
Διεθνή / «Κίνδυνος για την εθνική ασφάλεια»: Οι Δημοκρατικοί ζητούν να υποβληθεί ο διευθυντής του FBI σε τεστ αλκοόλ

Το αίτημα ακολουθεί δημοσίευμα του Atlantic που αναφέρει, επικαλούμενο αξιωματούχους, ότι η κατανάλωση αλκοόλ του Πατέλ προκαλεί ανησυχία στην κυβέρνηση
Ο Λεονάρντο ΝτιΚάπριο καλεί τους Αμερικανούς να μπλοκάρουν νομοσχέδιο για τα απειλούμενα είδη

Διεθνή / Ο Λεονάρντο ΝτιΚάπριο καλεί τους Αμερικανούς να μπλοκάρουν νομοσχέδιο για τα απειλούμενα είδη

Ανήμερα της Earth Day, ο Λεονάρντο ΝτιΚάπριο κάλεσε τους ακολούθους του να πιέσουν τη Βουλή των Αντιπροσώπων να καταψηφίσει το νομοσχέδιο H.R. 1897, υποστηρίζοντας ότι θα αποδυναμώσει τον ιστορικό νόμο προστασίας των απειλούμενων ειδών στις ΗΠΑ.
