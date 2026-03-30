Ο Τζέι Ντι Βανς πιστεύει πως οι εξωγήινοι είναι δαίμονες

Ο Τζέι Ντι Βανς, αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, δήλωσε αυτό το Σαββατοκύριακο ότι θεωρεί τους εξωγήινους «δαίμονες».

Ενώ ο πόλεμος στο Ιράν συνεχίζεται, οι τιμές της βενζίνης και των τροφίμων εκτινάσσονται στα ύψη και το χάος στα αεροδρόμια των ΗΠΑ συνεχίζεται λόγω της μερικής αναστολής λειτουργίας τους από την κυβέρνηση, ο Βανς εμφανίστηκε στο podcast «Benny Show», που δημοσιεύθηκε το Σάββατο, για να υποσχεθεί ότι θα αφιερώσει χρόνο στην έρευνα αυτού που ο ίδιος αποκάλεσε «εμμονή» του με τα UFO και τους εξωγήινους επισκέπτες.

Ο Μπένι Τζόνσον - παρουσιαστής του podcast - αναρωτήθηκε αν ο Βανς είχε ήδη εξετάσει κάποιο από τα αρχεία σχετικά με τα άγνωστου ταυτότητας ιπτάμενα αντικείμενα (UFO) – γνωστά σήμερα ως άγνωστα ανώμαλα φαινόμενα (UAP) – τα οποία ο Αμερικανός πρόεδρος έχει υποσχεθεί να δημοσιοποιήσει.

«Στην πραγματικότητα, όχι», απάντησε ο Βανς, δείχνοντας σαφώς μεγαλύτερο ενθουσιασμό σε σχέση με οποιαδήποτε προηγούμενη ερώτηση για τις αμερικανοϊσραηλινές στρατιωτικές επιθέσεις στο Ιράν.

«Δεν είχα αρκετό χρόνο να ασχοληθώ με αυτό, αλλά θα το κάνω. Πιστέψτε με, με απασχολεί πολύ», πρόσθεσε.

JD Vance Tells Me That UFOs are DEMONS:



“I Think They’re DEMONS” 🛸



“I don’t think they’re aliens. There are weird things out there that are very difficult to explain.”



The Vice President tells me he’s going to AREA 51 with his Top Secret Security Clearance to FIND OUT.



“I… pic.twitter.com/mDtrafkxB9 — Benny Johnson (@bennyjohnson) March 27, 2026

Όπως αποκαλύφθηκε περαιτέρω, η εμμονή του Βανς επεκτεινόταν και στο ζήτημα της ύπαρξης εξωγήινων όντων, καθώς και στο πώς αυτά θα μπορούσαν να ενταχθούν σε μια ευρύτερη συζήτηση για τη θρησκεία.

«Δεν νομίζω ότι είναι εξωγήινοι, νομίζω ότι είναι δαίμονες, πάντως, αλλά αυτή είναι μια μεγάλη συζήτηση», είπε.

Ο Τζόνσον του ζήτησε να επεκταθεί.

«Λοιπόν, κοίτα, πιστεύω ότι υπάρχουν ουράνια όντα που πετούν εδώ κι εκεί και κάνουν περίεργα πράγματα στους ανθρώπους... Κάθε μεγάλη παγκόσμια θρησκεία, συμπεριλαμβανομένου του Χριστιανισμού, της θρησκείας στην οποία πιστεύω, έχει κατανοήσει ότι υπάρχουν περίεργα πράγματα εκεί έξω, και υπάρχουν πράγματα που είναι πολύ δύσκολο να εξηγηθούν. Και φυσικά, όταν ακούω για κάποιο υπερφυσικό φαινόμενο, εκεί καταλήγω, στην χριστιανική αντίληψη ότι, ξέρετε, υπάρχει πολύ καλό εκεί έξω, αλλά υπάρχει και κάποιο κακό. Πιστεύω ότι ένα από τα μεγάλα κόλπα του Διαβόλου είναι να πείσει τους ανθρώπους ότι δεν υπήρξε ποτέ.»

Οι σκέψεις του Βανς και η υπόσχεσή του «να φτάσει στο βάθος του θέματος» ήρθαν την ώρα που τόσο ο Τραμπ όσο και ο προκάτοχός του Μπαράκ Ομπάμα τέθηκαν υπό εξέταση σχετικά με το τι γνώριζαν για τα UAP.

Με πληροφορίες από Guardian

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Aliens.gov: Οι ΗΠΑ κατοχύρωσαν το domain εν μέσω συζητήσεων για τα UFO

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Ο Τραμπ ετοιμάζεται να δημοσιοποιήσει αρχεία για εξωγήινους και UFOs