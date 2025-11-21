ΔΙΕΘΝΗ
Ο Τραμπ προσβλέπει σε μια «πολιτισμένη» συνάντηση με τον Μαμντάνι

«Έχει διαφορετική φιλοσοφία, του αναγνωρίζω ότι έκανε έναν επιτυχημένο αγώνα» δήλωσε λίγο πριν υποδεχθεί τον εκλεγμένο δήμαρχο της Νέας Υόρκης στο Οβάλ Γραφείο

Ο Τραμπ αναμένει μια «πολιτισμένη» συζήτηση με τον Ζοχράν Μαμντάνι / Φωτ.: EPA
Εν αναμονή της συνάντησής του με τον Ζοχράν Μαμντάνι, ο Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε στο Fox News, ότι αναμένει μια συζήτηση, «πολιτισμένη».

«Έχει διαφορετική φιλοσοφία», δήλωσε ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος. «Είναι λίγο διαφορετικός. Του αναγνωρίζω ότι έκανε έναν επιτυχημένο αγώνα - και όλοι ξέρουμε ότι οι εκλογικές μάχες δεν είναι εύκολες. Πιστεύω όμως ότι θα τα πάμε μια χαρά».

Το συχνά αποκαλούμενο ως «εχθρικό» κλίμα ανάμεσα στον Τραμπ και τον Μαμντάνι άρχισε να δημιουργείται πριν τη νίκη του 34χρονου των Δημοκρατικών, στις προκριματικές εκλογές του Ιουνίου, με τον Αμερικανό πρόεδρο να στοχοποιεί τον Μαμντάνι ως το «κομμουνιστικό» μέλλον του Δημοκρατικού Κόμματος και να απειλεί με παρακρατήσεις δισεκατομμυρίων ομοσπονδιακών δολαρίων από τη Νέα Υόρκη, σε περίπτωση που θα επικρατούσε.

Τις εβδομάδες που προηγήθηκαν της εκλογής του Μαμντάνι, ο Τραμπ συχνά χαρακτήριζε τον πλέον εκλεγμένο δήμαρχο, ως εξτρεμιστή που «πρακτικά δεν έχει δουλέψει ούτε μια μέρα στη ζωή του».

Όταν πια ο Μαμντάνι είχε κερδίσει τις εκλογές, αναφέρθηκε στον Τραμπ, προτρέποντας τον με ειρωνική διάθεση, να «ανεβάσει την ένταση» στην τηλεόρασή του.

Λίγα λεπτά αργότερα, ο Τραμπ απάντησε στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης Truth Social: «…ΚΑΙ ΕΤΣΙ ΞΕΚΙΝΑΕΙ!»

Μαμντάνι: «Έχω πολλές διαφωνίες με τον πρόεδρο, αλλά αυτή η συνάντηση δεν αφορά εμένα»


Ο Μαμντάνι ελπίζει να βρει κοινό έδαφος με τον Αμερικανό πρόεδρο, παρά τις σημαντικές διαφορές τους, όπως εξήγησε.

«Έχω πολλές διαφωνίες με τον πρόεδρο και πιστεύω ότι πρέπει να είμαστε αμείλικτοι και να εξαντλήσουμε όλες τις δυνατότητες και όλες τις συναντήσεις που μπορούν να κάνουν την πόλη μας προσιτή για κάθε Νεοϋορκέζο», είπε συγκεκριμένα περίπου δύο ημέρες πριν μεταβεί στο Οβάλ Γραφείο.

«Ο κομμουνιστής δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζοχράν "Κουάμε" Μαμντάνι, ζήτησε συνάντηση. Συμφωνήσαμε ότι η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στο Οβάλ Γραφείο την Παρασκευή, 21 Νοεμβρίου», είχε αναφέρει ο Τραμπ σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Μαμντάνι απάντησε άμεσα: «Δεν με προβληματίζει αυτή η συνάντηση, θεωρώ ότι είναι μια ευκαιρία να παρουσιάσω τα επιχειρήματά μου και θα τα παρουσιάσω σε οποιονδήποτε».

Μετά από πιο επίμονες ερωτήσεις σχετικά με το χάσμα του Μαμντάνι με τον Τραμπ, ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, δήλωσε ότι: «Δεν πρόκειται για εμένα. Πρόκειται για τη σχέση μεταξύ της πόλης της Νέας Υόρκης και του Λευκού Οίκου, του προέδρου και της ομοσπονδιακής κυβέρνησης. Και θα προσπαθήσω να καταστήσω σαφές ότι το ενδιαφέρον μου υπερβαίνει το ατομικό επίπεδο και αφορά τους ανθρώπους που εκπροσωπώ».

Όταν ρωτήθηκε αν σκόπευε να θίξει τις απειλές του προέδρου για ενίσχυση της επιβολής των μεταναστευτικών νόμων στη Νέα Υόρκη, ο Μαμντάνι προσπάθησε να επιστρέψει στο επιχείρημά του για την οικονομική προσιτότητα.

«Νομίζω ότι η οικονομική προσιτότητα ήταν στο επίκεντρο της εκστρατείας μας, και επίσης ήταν οικονομική προσιτότητα βασισμένη στην αξία της προστασίας κάθε Νεοϋορκέζου. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να τους προστατεύσουμε από την εκμετάλλευση των τιμών στη ζωή τους, αλλά σημαίνει επίσης ότι πρέπει να τους προστατεύσουμε από τους πράκτορες της ICE και να καταστήσουμε σαφές ότι θα προσπαθήσω να εκπροσωπήσω κάθε άτομο ξεχωριστά», απάντησε ο Μαμντάνι.


Με πληροφορίες από BBC, Associated Press

 
