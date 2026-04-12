Ο Τραμπ ανακοίνωσε αποκλεισμό στα Στενά του Ορμούζ μετά το ναυάγιο συνομιλιών με το Ιράν

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την έναρξη ναυτικού αποκλεισμού στα Στενά του Ορμούζ, μετά την αποτυχία των συνομιλιών με το Ιράν στο Ισλαμαμπάντ, κλιμακώνοντας περαιτέρω την ένταση στη Μέση Ανατολή.

Σε διαδοχικές αναρτήσεις του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Τραμπ υποστήριξε ότι, παρά τη συμφωνία σε επιμέρους ζητήματα, οι διαπραγματεύσεις κατέρρευσαν λόγω της άρνησης της Τεχεράνης να εγκαταλείψει το πυρηνικό της πρόγραμμα. Όπως ανέφερε, «το μόνο ζήτημα που είχε πραγματική σημασία, το πυρηνικό, δεν επιλύθηκε».

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε ότι το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ θα ξεκινήσει άμεσα διαδικασία αποκλεισμού κάθε πλοίου που επιχειρεί να εισέλθει ή να εξέλθει από τα Στενά του Ορμούζ. «Έδωσα εντολή στο ναυτικό μας να αναζητήσει και να απαγορεύσει την είσοδο σε κάθε πλοίο σε διεθνή ύδατα που έχει πληρώσει φόρο στο Ιράν», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social.

Παράλληλα, προειδοποίησε ότι θα αναχαιτίζονται πλοία που έχουν καταβάλει τέλη διέλευσης στο Ιράν, χαρακτηρίζοντας την πρακτική αυτή «παγκόσμιο εκβιασμό». Ο Τραμπ σημείωσε ότι τελικός στόχος είναι η πλήρης αποκατάσταση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας, με απρόσκοπτη διέλευση πλοίων προς και από τα Στενά, κατηγορώντας την Τεχεράνη ότι εμποδίζει αυτή την προοπτική επικαλούμενη απροσδιόριστους κινδύνους.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Τραμπ δήλωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις θα προχωρήσουν στην εξουδετέρωση ναρκών που, σύμφωνα με την Ουάσιγκτον, έχουν τοποθετηθεί από το Ιράν στα Στενά, ενώ απείλησε με στρατιωτική απάντηση σε περίπτωση επιθέσεων κατά αμερικανικών ή εμπορικών πλοίων. «Καμία χώρα δεν θα αποδεχθεί εκβιασμό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ υποστήριξε επίσης ότι η Τεχεράνη δεν τήρησε τη δέσμευσή της να ανοίξει τη θαλάσσια οδό, επισημαίνοντας ότι η κατάσταση έχει προκαλέσει αναστάτωση στη διεθνή ναυτιλία και στις αγορές. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η αμερικανική πλευρά έχει ενημερωθεί πλήρως για την πορεία των συνομιλιών από τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς, τον ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ και τον Τζάρεντ Κούσνερ.

Αναφερόμενος στις διαπραγματεύσεις που διήρκεσαν σχεδόν 20 ώρες, ο Τραμπ σημείωσε ότι, παρά τη βελτίωση του κλίματος μεταξύ των αντιπροσωπειών, οι ιρανικές θέσεις παρέμειναν αμετακίνητες στο βασικό ζήτημα του πυρηνικού προγράμματος. «Το Ιράν δεν είναι διατεθειμένο να εγκαταλείψει τις πυρηνικές του φιλοδοξίες», τόνισε.

Στις συνομιλίες συμμετείχαν, από ιρανικής πλευράς, ο πρόεδρος της Βουλής Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ και ο υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί, μεταξύ άλλων αξιωματούχων.

Ο Τραμπ επανέλαβε ότι βασικός στόχος της αμερικανικής πολιτικής παραμένει η αποτροπή απόκτησης πυρηνικού όπλου από το Ιράν, διαμηνύοντας ότι η Ουάσιγκτον είναι έτοιμη να συνεχίσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις εάν κριθεί αναγκαίο.

Η ανακοίνωση για ναυτικό αποκλεισμό εντείνει την αβεβαιότητα γύρω από την εύθραυστη εκεχειρία στην περιοχή και αυξάνει τον κίνδυνο νέας κλιμάκωσης σε ένα από τα σημαντικότερα ενεργειακά περάσματα παγκοσμίως.