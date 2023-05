Ο Τιτανικός όπως δεν τον έχουμε ξαναδεί- 3D απεικόνιση, 111 χρόνια μετά το ναυάγιο

Ο Τιτανικός, το γνωστότερο ναυάγιο όλων των εποχών, που βρίσκεται 111 χρόνια στον πυθμένα του Ατλαντικού απεικονίζεται για πρώτη φορά ψηφιακά.

Με τη βοήθεια της τεχνολογίας χαρτογράφησης βαθέων υδάτων, παρουσιάστηκε η πρώτη ψηφιακή απεικόνιση του Τιτανικού με τη μορφή 3D. Βρίσκεται σε βάθος 3.800 μέτρων.

Η νέα ψηφιακή ανάλυση του ναυαγίου που φέρνει στη δημοσιότητα το BBC αποκαλύπτει την πλήρη εικόνα του. Από το 1985 μέχρι και σήμερα, οι υποβρύχιες κάμερες που πλησίαζαν το ναυάγιο έδιναν τη δυνατότητα να μπορεί να αποτυπωθεί και να μελετηθεί μόνο τμηματικά, ποτέ ολόκληρο.

Η σάρωση πραγματοποιήθηκε το καλοκαίρι του 2022 από τη Magellan Ltd, μια εταιρεία χαρτογράφησης βυθού, και την Atlantic Productions, βρετανική εταιρεία παραγωγής που ετοιμάζει ντοκιμαντέρ για το υπερφιλόδοξο εγχείρημα.

Υποβρύχια οχήματα, τηλεχειριζόμενα από μια ομάδα που επέβαινε σε ειδικό πλοίο, πέρασαν πάνω από 200 ώρες χαρτογραφώντας το ναυάγιο καθ’ όλο το μήκος και το πλάτος του.

Κατέγραψαν πάνω από 700.000 φωτογραφίες από κάθε πιθανή γωνία, δημιουργώντας μια τρισδιάστατη αναπαράστασή του υψηλής ακρίβειας.

«Υπάρχουν ακόμη ερωτήματα, βασικά ερωτήματα τα οποία χρήζουν απαντήσεων για το πλοίο», σημειώνει ο αναλυτής Παρκς Στίβενσον στο BBC. «Στην πραγματικότητα δεν κατανοούμε τον χαρακτήρα της πρόσκρουσης στο παγόβουνο. Δεν ξέρουμε ούτε αν το χτύπησε κατά μήκος της δεξιάς πλευράς, όπως φαίνεται σε όλες τις ταινίες», εξηγεί.

«Το βάθος στο οποίο βρίσκεται, στα περίπου τέσσερα χιλιόμετρα, αποτελεί πρόκληση. Υπάρχουν και ρεύματα στο σημείο, ενώ παράλληλα δεν επιτρέπεται να αγγίξουμε τίποτα ώστε να μην προκαλέσουμε ζημιά στο ναυάγιο», εξηγεί ο Γκέρχαρντ Ζάιφερτ της Magellan, επικεφαλής σχεδιασμού της αποστολής.

«Και η άλλη πρόκληση ήταν πως έπρεπε να χαρτογραφήσουμε κάθε εκατοστό, ακόμη και τα μέρη χωρίς ιδιαίτερο ενδιαφέρον, όπως τη λάσπη στη ζώνη των συντριμμιών, ωστόσο χρειαζόταν κι αυτό ώστε να μπορέσουμε να συμπληρώσουμε την πλήρη εικόνα», λέει ο ίδιος.

Το κρουαζιερόπλοιο, που απέπλεε από το λιμάνι του Σαουθάμπτον την 15η ημέρα του Απριλίου του 1912, σκουριάζει πλέον, σπασμένο στα δύο, στα βάθη του ωκεανού. Πλώρη και πρύμνη απέχουν μεταξύ τους περίπου 800 μέτρα.

Η πλώρη, καλυμμένη πια από κομμάτια σκουριάς μπορεί να αναγνωριστεί με την πρώτη ματιά, ενώ η πλώρη όχι. Γύρω από το κρουαζιερόπλοιο βρίσκονται σκόρπια αντικείμενα, μεταλλικά μέρη του πλοίου, μπουκάλια σαμπάνιας και προσωπικά αντικείμενα των επιβατών.

Οι ιστορικοί αντιλαμβάνονται ότι για την πλήρη κατανόηση των γεγονότων θα χρειαστούν αρκετό χρόνο.

Η βύθισή του προκάλεσε τον θάνατο πάνω από 1.500 ατόμων σε ένα από τα πιο θανατηφόρα ναυτικά δυστυχήματα σε καιρό ειρήνης στη σύγχρονη ιστορία.

