Ο συνιδρυτής του Reddit λέει ότι το διαδίκτυο είναι πλέον «νεκρό» καθώς τα bots ξεπερνούν τους ανθρώπους

Ο Οχανιάν υποστήριξε ότι η επόμενη γενιά των social media θα πρέπει να είναι «επαληθεύσιμα ανθρώπινη», βασισμένη σε «ζωντανό περιεχόμενο και αποδείξεις ζωής»

Ο συνιδρυτής του Reddit, Άλεξις Οχανιάν, προκάλεσε αίσθηση με τη δήλωσή του ότι «μεγάλο μέρος του διαδικτύου είναι πλέον νεκρό», υποστηρίζοντας πως η πλειονότητα της online δραστηριότητας δεν προέρχεται πια από ανθρώπους, αλλά από bots και αλγοριθμικά παραγόμενο περιεχόμενο.

Μιλώντας στο podcast TBPN, ο Οχανιάν εξήγησε ότι το διαδίκτυο έχει χάσει τον αρχικό του χαρακτήρα ως χώρος ανθρώπινης επικοινωνίας και αυθεντικότητας. «Αποδεικνύεται το γεγονός ότι τόσο μεγάλο κομμάτι του διαδικτύου είναι πια νεκρό», είπε απευθυνόμενος στους παρουσιαστές.

Ο επιχειρηματίας έκανε λόγο για ένα περιβάλλον «γεμάτο bots και quasi-AI», αναφερόμενος σε αυτό που πολλοί ονομάζουν “LinkedIn slop” — περιεχόμενο μαζικά παραγόμενο ή επιμελημένο από τεχνητή νοημοσύνη. Συνδέθηκε επίσης με τη λεγόμενη “Dead Internet Theory”, σύμφωνα με την οποία πλέον στο διαδίκτυο υπάρχει περισσότερη δραστηριότητα από ρομπότ παρά από ανθρώπους.

Ο Οχανιάν υποστήριξε ότι η επόμενη γενιά των social media θα πρέπει να είναι «επαληθεύσιμα ανθρώπινη», βασισμένη σε «ζωντανό περιεχόμενο και αποδείξεις ζωής». «Η προσοχή του χρήστη απαιτεί απόδειξη ότι υπάρχει κάποιος αληθινός άνθρωπος πίσω από την οθόνη», τόνισε.

Αναφέρθηκε και στη ραγδαία άνοδο των ομαδικών συνομιλιών (group chats), όπου –όπως είπε– «μεταφέρεται πλέον όλη η πραγματική επικοινωνία», μέσω εφαρμογών όπως Signal και Discord. Παράλληλα, προειδοποίησε ότι ακόμη και εκεί αρχίζουν να εισβάλλουν εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης που συντάσσουν ή επεξεργάζονται μηνύματα.

«Κάποια νέα μορφή τεχνολογίας θα πρέπει να προκύψει από αυτό», σημείωσε, υποστηρίζοντας πως τα group chats είναι το τελευταίο καταφύγιο αυθεντικής ανθρώπινης αλληλεπίδρασης.

Η τοποθέτηση του Οχανιάν έρχεται σε μια περίοδο έντονης συζήτησης για την “τεχνητή” φύση του σύγχρονου διαδικτύου, καθώς και ο CEO της OpenAI, Σαμ Άλτμαν, είχε παραδεχθεί πρόσφατα ότι βλέπει «πληθώρα λογαριασμών στο X που λειτουργούν αποκλειστικά μέσω LLMs».

