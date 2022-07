Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ σκηνοθέτησε το πρώτο βίντεο κλιπ του για τον Marcus Mumford- με κινητό τηλέφωνο

Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ μπορεί πλέον να προσθέσει την σκηνοθεσία βίντεο κλιπ στο εντυπωσιακό βιογραφικό του.

Ο 75χρονος σκηνοθέτης επιμελήθηκε το επίσημο μουσικό βίντεο για το «Cannibal» του Marcus Mumford, όπως έκανε γνωστό ο τραγουδιστής στα social media. Το τραγούδι περιλαμβάνεται στο ομώνυμο άλμπουμ του Mumford, το οποίο πρόκειται να κυκλοφορήσει στις 16 Σεπτεμβρίου.

Φωτογραφία από τα παρασκήνια που δημοσίευσε ο Mumford στο Twitter δείχνει τον Σπίλμπεργκ να κάθεται σε μια καρέκλα και να χρησιμοποιεί το κινητό του τηλέφωνο για να τραβήξει πλάνα του frontman των Mumford & Sons.

On Sunday 3rd July in a high school gym in New York, Steven Spielberg directed his first music video, in one shot, on his phone. Kate Capshaw was the almighty dolly grip. pic.twitter.com/9KUvONG4u3