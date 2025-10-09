ΔΙΕΘΝΗ
Ο πρώην DJ του BBC Τιμ Γουέστγουντ κατηγορείται για σεξουαλικά εγκλήματα σε βάρος επτά γυναικών

Ο 68χρονος αντιμετωπίζει κατηγορίες που αφορούν περίοδο μεγαλύτερη των τριών δεκαετιών, από το 1983 έως το 2016

LifO Newsroom
Φωτ.: X
Ο πρώην παραγωγός του BBC Radio 1, Τιμ Γουέστγουντ, κατηγορείται για σεξουαλικά εγκλήματα σε βάρος επτά γυναικών, ανάμεσά τους τέσσερις υποθέσεις βιασμού, σύμφωνα με ανακοίνωση της Μητροπολιτικής Αστυνομίας του Λονδίνου.

Ο 68χρονος αντιμετωπίζει κατηγορίες που αφορούν περίοδο μεγαλύτερη των τριών δεκαετιών, από το 1983 έως το 2016. Η αστυνομία ανέφερε ότι η έρευνα παραμένει ανοιχτή και κάλεσε οποιονδήποτε διαθέτει πρόσθετες πληροφορίες να επικοινωνήσει με τις αρχές.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομίας, οι κατηγορίες περιλαμβάνουν τον βιασμό μιας νεαρής γυναίκας, τότε 17 έως 18 ετών, στο Λονδίνο, την περίοδο 1995-1996, καθώς και σεξουαλική επίθεση εναντίον της ίδιας γυναίκας λίγο αργότερα.

Ο Γουέστγουντ κατηγορείται επίσης για τον βιασμό και τη σεξουαλική επίθεση σε βάρος άλλης γυναίκας της ίδιας ηλικίας μεταξύ 2000 και 2001, καθώς και για τον βιασμό γυναίκας 20 ετών στο Λονδίνο το 2010.

Το κατηγορητήριο περιλαμβάνει ακόμη άσεμνη επίθεση σε 17χρονη στο Φούλαμ το 1983, καθώς και σεξουαλικές επιθέσεις σε γυναίκες ηλικίας περίπου 20 ετών στο Βόξολ το 1986 και στο Στράουντ το 2010. Η πιο πρόσφατη υπόθεση αφορά σεξουαλική επίθεση σε γυναίκα της ίδιας ηλικιακής ομάδας στο Φίντσλεϊ, στο βόρειο Λονδίνο, το 2016.

Δηλώσεις της αστυνομίας και της εισαγγελίας

Ο επικεφαλής της έρευνας, Ντετέκτιβ Άντι Φέρφι, δήλωσε ότι «χρειάζεται θάρρος για να προχωρήσει κάποιος σε τέτοιες καταγγελίες» και ότι «οι γυναίκες που το έκαναν έδειξαν εμπιστοσύνη στις αρχές». Πρόσθεσε πως η αστυνομία συνεχίζει να τους παρέχει «όλη τη διαθέσιμη υποστήριξη».

Η Εισαγγελική Υπηρεσία του Στέμματος (Crown Prosecution Service) ανακοίνωσε ότι υπάρχει επαρκές αποδεικτικό υλικό για την παραπομπή του Γουέστγουντ σε δίκη και ότι η ποινική δίωξη εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον.

Ο επικεφαλής εισαγγελέας Λάιονελ Άινταν υπογράμμισε ότι οι διαδικασίες είναι πλέον ενεργές και ότι ο κατηγορούμενος έχει δικαίωμα σε δίκαιη δίκη, καλώντας τα μέσα ενημέρωσης και το κοινό να αποφύγουν σχόλια ή αναρτήσεις που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την εξέλιξη της υπόθεσης.

Ο Τιμ Γουέστγουντ αναμένεται να εμφανιστεί στο δικαστήριο του Westminster τον επόμενο μήνα.

Με πληροφορίες από BBC

 
