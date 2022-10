Ο Πούτιν αντεπιτίθεται: Πύραυλοι χτύπησαν το Κίεβο -Νεκροί και τραυματίες

Στο στόχαστρο τουλάχιστον τεσσάρων πυραύλων βρέθηκε το Κίεβο, το πρωί της Δευτέρας, με εκρήξεις να σημειώνονται σε κεντρικά σημεία της πόλης.

Πρόκειται για τα πρώτα πλήγματα στην ουκρανική πρωτεύουσα μετά από μήνες, με την επίθεση να πραγματοποιείται ημέρες μετά την ανατίναξη της γέφυρας της Κριμαίας.

Βίντεο από το Κίεβο

Εκπρόσωπος των Κρατικών Υπηρεσιών Έκτακτης Ανάγκης, όπως μετέδωσε το κρατικό δίκτυο Suspilne, ανέφερε ότι υπάρχουν νεκροί και τραυματίες.

«Επιβεβαιώνουμε τις λεπτομέρειες», σχολίασε ο εκπρόσωπος.

Shevchenko Park in central Kyiv now. Probably the city’s busiest park, usually packed with people and street musicians pic.twitter.com/9kIS4rBiKq

Kyiv. The rocket fell right in the center of the city. Cars are burning, and windows have been shattered in houses. There are dead pic.twitter.com/mhbyexsIFe