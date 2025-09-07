Ο πόλεμος της εξαπάτησης: Τα ξύλινα τανκς και οι ψεύτικες στρατιωτικές μονάδες στην Ουκρανία

Τον Ιούνιο του 2023, ένα βίντεο άρχισε να κυκλοφορεί σε φιλοπολεμικά ρωσικά κανάλια στα social media, δείχνοντας φαινομενικά ένα drone να καταστρέφει ένα ουκρανικό τανκ σε μια τεράστια έκρηξη. Όμως, όπως αποδείχθηκε, τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται στον πόλεμο Ρωσίας – Ουκρανίας.

Το βίντεο ακολούθησε υλικό από ουκρανικά μέσα, όπου ένας στρατιώτης γελούσε και έδειχνε τα καμμένα συντρίμμια, λέγοντας: «Χτύπησαν το ξύλινο τανκ μου!» Αυτό το τανκ ήταν ψεύτικο, κατασκευασμένο από κόντρα πλακέ, και αποτελεί μέρος ενός τεράστιου δικτύου ψευδών στρατιωτικών οχημάτων και εξοπλισμού που χρησιμοποιούν και οι δύο πλευρές για να παραπλανήσουν τον αντίπαλο.

Οι ψεύτικες μονάδες στην Ουκρανία

Στρατιωτικά τμήματα από μικρούς ραντάρ και εκτοξευτές χειροβομβίδων μέχρι τανκς και στρατιώτες μπορεί να είναι ολοκληρωτικά ψεύτικα.

Τα ψεύτικα οχήματα μπορούν να συναρμολογηθούν σε flat-pack , να είναι φουσκωτά , 2D , ή να δημιουργούν ραδιολογική ψευδαίσθηση για να μοιάζουν σε ραντάρ όπως πραγματικά τανκς.

, να είναι , , ή να δημιουργούν για να μοιάζουν σε ραντάρ όπως πραγματικά τανκς. Σε ορισμένες κατηγορίες όπλων στην Ουκρανία, τουλάχιστον το 50% είναι ψεύτικες απομιμήσεις.

Μεταξύ των πιο δημοφιλών ψευδών μοντέλων είναι τα βρετανικά M777 howitzers, γνωστά στους Ουκρανούς στρατιώτες ως «Τρία Τσεκούρια». Ο εθελοντής Ruslan Klimenko και η ομάδα του Na Chasi έχουν κατασκευάσει περίπου 160 μοντέλα M777, τα οποία συναρμολογούνται σε 3 λεπτά από δύο άτομα χωρίς εργαλεία.

Μια άλλη ομάδα, η Reaktyvna Poshta, κατασκευάζει 10-15 μοντέλα M777 σε κάθε παραγωγή, κοστίζοντας περίπου $500–600. Αυτά τα ψεύτικα πυροβόλα γίνονται στόχος των κλασικών ρωσικών drones Lancet, που κοστίζουν περίπου $35.000, με αποτέλεσμα η χρήση τους να είναι ιδιαίτερα αποδοτική. Ένα μοντέλο, με το παρατσούκλι Tolya, έχει αντέξει πάνω από ένα χρόνο στο μέτωπο και πλήγματα από τουλάχιστον 14 Lancet drones, λέει ο Pavlo Narozhny.

Η σημασία της λεπτομέρειας

Για να είναι αποτελεσματικά, οι απομιμήσεις πρέπει να μοιάζουν αληθινές: ρόδες, κιβώτια πυρομαχικών, ακόμα και τουαλέτες τοποθετούνται για να πείσουν τον αντίπαλο. Στρατιωτικοί αναφέρουν περιστατικά όπου ακόμη και επισκέπτες διοικητές ξεγελάστηκαν από τα ψεύτικα πυροβόλα.

Η Ρωσία χρησιμοποιεί επίσης πληθώρα ψεύτικων drones και στρατιωτικών μοντέλων:

Περίπου το 50% των drones σε πρόσφατες επιθέσεις είναι απομιμήσεις.

σε πρόσφατες επιθέσεις είναι απομιμήσεις. Κάποια φτιαγμένα από κόντρα πλακέ μοιάζουν σαν να τα κατασκεύασαν μαθητές.

Ο ουκρανικός στρατός επισημαίνει ότι αυτές οι απομιμήσεις υπερφορτώνουν τις αεράμυνες και αναγκάζουν τον αντίπαλο να ξοδεύει πύραυλους σε φτηνά μοντέλα.

Οι απομιμήσεις δεν είναι καινούργια στον πόλεμο. Στην προετοιμασία για την απόβαση της Νορμανδίας (D-Day), οι Σύμμαχοι δημιούργησαν ψεύτικο στρατό, με τανκς και αεροσκάφη-μακέτες, για να παραπλανήσουν τους Ναζί.

Σήμερα, η τεχνολογία έχει προχωρήσει πολύ: drones και μη επανδρωμένα συστήματα έχουν φέρει νέα εποχή εξαπάτησης στο πεδίο της μάχης. Ακόμη όμως και με απλές κούκλες ή ξύλινα τανκς, η δόλια τακτική και η παραπλάνηση συνεχίζουν να παίζουν κρίσιμο ρόλο στη στρατιωτική στρατηγική.

Με πληροφορίες από BBC